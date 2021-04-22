عابد تيموريهدد عائلة زوجته.. الحلقة التاسعة من مسلسل ”اللي مالوش كبير” 

يهدد عابد تيمور، الفنان خالد الصاوي، عائلة غزل زوجته، الفنانة ياسمين عبد العزيز، بالطرد من البيوت التي يعيشون بها ويملكها في حال لم تعود لبيتها، ذلك خلال أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "اللي مالوش كبير".

وتطلب عائلة غزل منها العودة لبيتها حتى لا تتغير حياتهم، ولا يجدون مكانا يعيشون به، فضلا عن مصاريف المدارس والنوادي الرياضية وغيرها من الأموال التي يتلقونها من زوجها عابد تيمور.

وتذهب زوجة الخديوي، الفنانة دينا فؤاد، إلى المزرعة التي تتخفى بها غزل خوفا من زوجها "عابد تيمور"، وتنتهي الحلقة بضرب طلقات نارية لا يعرف مصدرها تجاه غزل والخديوي وزوجته.

مسلسل "اللى مالوش كبير" بطولة النجوم ياسمين عبد العزيز ودينا فؤاد وأحمد العوضى وخالد الصاوى محمود حافظ، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، ومدير تصوير أحمد زيتون.

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