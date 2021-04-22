 ياسر جلال يواصل تصوير ”ضل رجل”  

يواصل الفنان ياسر جلال، تصوير أحداث مسلسل "ضل رجل" الذي يعرض حاليا ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

واحتفل فريق عمل مسلسل "ضل رجل" مؤخرا، بعيد ميلاد ياسر جلال الذي يوافق يوم 16 من أبريل الجاري، وجاء الاحتفال بحضور الفنان محمود عبد المغني ورنا رئيس ونبيل نور الدين والمخرج أحمد صالح.

"ضل رجل" تدور أحداثه حول جلال، الأب الذي تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد إصابة ابنته شهد في حادث عنف، فتساعده الطبيبة ملك التي يقودها حسها الإنساني إلى تقديم يد العون لجلال للبحث عن حق ابنته والخروج من محنته.

مسلسل "ضل رجل" بطولة ياسر جلال، ونرمين الفقي، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغني، ورنا رئيس، ومحمد يسري، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.