شريهان تكشف أحدث صورة لابنتها لولوة وتسترجع ذكرياتهما بفيديو احتفالاً بعيد ميلادها

شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "لولوة" بفيديو يوثق ذكرياتهما عبر حسابها على انستغرام، كما كشفت عن احدث صورة لإبنتها التي باتت شابة وظهرت شبيهة بها بحسب تعليقات الجمهور، ووجهت لها معايدة مميزة، فتابعوا معنا التفاصيل.

شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها لولوة

النجمة شريهان احتفلت بعيد ميلاد ابنتها الكبرى "لولوة" بطريقة مميزة، كاشفة بداية عن صورة حديثة لإبنتها برفقتها حيث ظهرت وهي تناولها كوباً في يدها اثناء استراحة لهما على شرفة المنزل، وبدت لولوة بملابس كاجوال شبابية مع تسريحة الشعر الطويل بذيل الحصان، كما ظهرت ملامحها متشابهة مع والدتها حيث قارن الجمهور بينهما معتبرين أن الإبنة ورثت جمالها من والدتها شريهان.

شريهان نشرت ايضا فيديو يوثق ذكرياتها مع ابنتها احتفاء بمناسبة عيد ميلادها، وضّم الفيديو مجموعة صور لـ لولوة في طفولتها، كما ظهرت شريهان بالفيديو بلقاء صحافي قديم بأحد البرامج التليفزيونية وهي تتحدث عن ابنتها، مؤكدة أنها ورثت منها بعض الصفات قائلة :"لولوة شقية وعندية ولماحة جدا ومؤدبة جدا .. من بعد ما اتولدت لغت عندي الأنا".

شريهان توجهت ايضا بكلمات رقيقة تعكس مشاعر الأم نحو ابنتها في عيد ميلادها وكتبت لها على ستوري انستغرام: "بعينك أرى الحياة أجمل يا إبتسامة عمري التي أعادت لقلبي الحياة"، وارفقت ذلك بصورة حديثة لها مع ابنتها.

شريهان نجمة رمضان 2021 بأحدث اعلان لها

على صعيد آخر، تصدرت شريهان الترند وباتت نجمة شهر رمضان في في أول ظهور بإعلان تلفزيوني لإحدى الشركات بعد غياب لسنوات طويلة، وقامت فيه بإستعراضات مميزة ورشيقة ذكرت الجمهور بالفوازير التي قدمتها، كما تغزل الجمهور بجمالها واطلالتها ورشاقتها رغم مرور السنوات الطويلة على غيابها عن المشاركة في الأعمال الفنية.

ويعتبر الإعلان أول ظهور فني لها منذ عام 2002، حيث غابت لسنوات طويلة بسبب إصابتها بالسرطان قبل أن تعود في السنوات الأخيرة، وانتهت من تصوير مسرحيات جديدة لها ولكنها لم تعرض حتى الآن.

واحتفل المشاهير ايضا بعودة النجمة شريهان ورحبوا بها على السوشيال ميديا فيما وجهت شريهان رسالة لجمهورها معربة عن سعادتها بظهورها الجديد في شهر رمضان وكتبت في تدوينتها :"هو العمر فيه كام ثانية ودقيقة وساعة أو شهر وعام لأعيش بكم معكم وبينكم؟.. أنا بعيش لحظة إنسانية صادقة، لحظة انحناءة شكر من قلبي وعمري لكم جميعاً ودون ترتيب ولا استثناء، لحظة انتظرتها كثيراً لرد جميل في رقبتي من سبتمبر 2002، مشاعري كلها متلخبطة لكن سعيدة".

وأضافت شريهان، خلال رسالتها لجمهورها: "كنت بكتب، بكتب وبكتب، رسائل كتير لا يعلمها غير ربي وأبعت لكم وأحلم بثانية احتضاني وانحناءة شكر لكم جميعاً، ولكن كلها كانت من طرف واحد. مكنتش عارفه ازاي اقدر اقولها لواحد واحد فيكم وبنفسي!! ولو عليا.. كنت عايزة ادخل بيت بيت وزقاق زقاق وشارع شارع وحارة حارة وكل حي ومدينة وقرية".