صور طريفة لـ ابن سيرين عبد النور احتفالًا بـ يوم الأرض .."المزارع صغير"

سيرين عبد النور النجمة اللبنانية احتفلت بيوم الأرض الذي يوافق اليوم الخميس، 22 من أبريل، وحرصت على التعليق على هذا اليوم ومشاركة الجمهور بصور طريفة عبر حسابها على انستجرام.

سيرين عبد النور تحتفل بيوم الأرض على طريقتها

سيرين عبد النور شاركت الجمهور على انستجرام، بصور مميزة لابنها كريستيانو، الذي ظهر مع مجموعة من أصدقائه وهم يقومون بمحاولة زراعة أحد الأراضي، مرتديًا أزياء تشبه أزياء المزارعين في الأعمال الفنية، إضافة إلى قبعة مميزة.

سيرين عبد النور تعلق بطرافة على قبعة ابنها في يوم الأرض

سيرين عبد النور علقت على صور ابنها وقالت: "بمناسبة يوم الأرض العالمي شوفوا لي ها المزارع الصغير يللي عم يزرع الأرض ورود هو وأصدقائه.. وركزوا لي على البرنيطة.. يوم الأرض"،

ولاقت الصور التي نشرتها سيين تفاعل وإعجاب قطاع كبير من جمهورها الذين عبروا عن مدى أهمية تعلم الأطفال الحفاظ على الأرض والاهتمام بزرعها، كذلك نالت الصور إعجاب عدد من أصدقائها ومن بينهم الفاشينيستا اللبنانية نور عريضة والفنان محمود نصر.

كذلك تفاعلت سيرين مرة أخرى مع الاحتفالات بيوم الأرض لعام 2021، وكتبت تدوينة عبر تويتر قالت فيها: "الأرض ليست مُلكاً للإنسان.. الإنسان هو الذي ينتمي لهذه الأرض".

أحدث أعمال سيرين عبد النور

في سياق آخر، تحرص سيرين عبد النور باستمرار على مشاركة متابعيها بموقع انستجرام، بأبرز اللحظات العائلية لها ولطفليها كريستيانو وتاليا، والتي غالبًا ما تنال ردود أفعال إيجابية من قبل متابعيها.

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال سيرين عبد النور كان مسلسل "دانتيل" الذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته كل من محمود نصر وسارة أبي كنعان وزينة مكي وسلوم حداد وغيرهم، ودارت أحداث العمل في إطار رومانسي حول أحد أصحاب بيوت الأزياء الذي يقع في حب فتاة خياطة تعمل لديه، يتعرض كلا منهما لصراعات عديدة، وسط علاقاتهما بالعاملين والعملاء.