رفض العمل مع محمد رمضان وأحرج ياسمين رئيس بسبب زينة.. تصريحات صادمة لمدحت العدل في "شيخ الحارة والجريئة"

مدحت العدل الكاتب المصري الشهير، حل ضيفًا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي عبر شاشة القاهرة والناس، وتحدث عن عدد من زملائه وسبب رفضه التعاون مع الفنان محمد رمضان.

مدحت العدل يكشف سبب اعتذاره عن العمل مع محمد رمضان

مدحت العدل، أكد أنه هو من اعتذر عن التعاون مع الفنان محمد رمضان في مسلسله "نسر الصعيد" بسبب تدخل الفنان الشاب في أعمال الكتابة، وهو الأمر الذي لن يقبله أبدًا، وتابع: "اعتذرت عشان حسيت إن هيحصل مشاكل قدام".

مدحت العدل ومسلسله مع عمرو دياب

عن مسلسل عمرو دياب الذي كان من المقرر أن يخوض به الهضبة تجربته الدرامية الجديدة بعد غياب طويل، ولكن تم إلغائها، قال مدحت العدل إن المشروع الذي كان بينه وبين عمرو دياب من إنتاجه وليس خاصًا بنص، مضيفًا: "أنا أشك إن عمرو دياب يعمل مسلسل 30 حلقة، لا عنده وقت ولا جهد إنه يعمل ده".

وأوضح العدل أن الهضبة ربما يكون قد تعاقد مع منصة نتفليكس على مسلسله الجديد بسبب قصر حلقات المسلسلات التي تعرض عليها، لافتًا إلى أن شقيقه الراحل كان يتمنى إنتاج مسلسل لعمرو دياب حتى إذا وصل الأمر إلى أن يدفع 50 مليون جنيه.

مدحت العدل يكشف سر إحراجه لياسمين رئيس

الكاتب المصري علق كذلك على أزمة مسلسل "الملك" وتوقف تصوير العمل، وقال: "ماشوفتوش ولكن وجهة نظري لو هتتصدى لعمل زي أحمس لازم تاخد وقتك، على الأقل سنتين تحضير وشغل"، خاصة وأن الأعمال التاريخية تؤثر في الأطفال أكثر من كتب التاريخ ويجب مراعاة الدقة فيها.

مدحت العدل كشف مفاجأة أيضًا عن مسلسل "لأعلى سعر" حيث أوضح أن الفنانة ياسمين رئيس كانت مرشحة في البداية للعب الدور الذي قدمته زينة فيما بعد، إلا أنها رفضت لكنه بعد النجاح الكبير الذي حققه الدور بعد عرض المسلسل، قرر إحراج ياسمين رئيس والتأكيد على أن اختيارها كان خاطئًا، وتابع: "المسلسل كسر الدنيا وبعدها اتصلت بجوزها المخرج هادي الباجوري وقلت له قول لمراتك إنها مابتفهمش حاجة".