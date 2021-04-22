وفاة السيناريست الكبير مصطفى محرم عن يناهز 82 عاما

مصطفى محرم الكاتب والسيناريست الكبير توفي اليوم عن عمر يناهز 82 عاما، بعد إصابته بأزمة صحية اليوم نقل على إثرها المستشفى قبل وفاته.

وفاة المؤلف الكبير مصطفى محرم

وأعلن عدد من أصدقاء وزملاء المؤلف الكبير مصطفى محرم وفاته اليوم عن عمر يناهز 82 عاما، وقال المخرج عمر عبد العزيز عبر حسابه بفيسبوك:"البقاء لله في السيناريست الكبير والصديق والأستاذ مصطفى محرم"، وكشف عبد العزيز تفاصيل الجنازة والعزاء في تدوينته، حيث سيتقام الجنازة غداً في مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة بعد صلاة ظهر الجمعة.

وفاة مؤلف "لن أعيش في جلباب أبي" و"الهروب"

وكان السيناريست الكبير مصطفى محرم قد نقل إلى المستشفى اليوم، وذلك بعد إصابته بوعكة صحية، وطلب نجله الدعاء له بعد دخوله العناية المركزة، قبل ساعات من إعلان وفاته اليوم عن عمر يناهز 82 عاماً، وبعد آخر ظهور له على الشاشة في شهر يناير الماضي في برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، وبعد مسيرة فنية طويلة ومليئة بالأعمال المميزة والشهيرة في السينما والدراما.

أبرز أعمال السيناريست الراحل مصطفى محرم

ويعتبر الكاتب الراحل مصطفى محرم من أبرز المؤلفين والكتاب للسينما والتلفزيون في تاريخهما، وقدم في مسيرته الممتدة من بداية السبعينيات إلى الآن عشرات الأعمال الفنية التي لا تنسى، وقدم في بداياته عدة أعمال مميزة مثل فيلم "أغنية على الممر" و"مع سبق الإصرار" قبل أن يقدم في السينما عدة أعمال شهيرة مثل فيلم "الهروب" مع أحمد زكي و"الباطنية" و"حتى لا يطير الدخان" مع عادل إمام و"الحب فوق هضبة الهرم" و"الراقصة والطبال" و"أرجوك اعطني هذا الدواء" وغيرها.

وقدم أيضاً مصطفى محرم في الدراما عشرات الأعمال المميزة وأبرزها مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" مع نور الشريف، ومسلسل "ريا وسكينة" و"رد قلبي" و"العطار والسبع بنات" و"سمارة" و"زهرة وأزواجها الخمسة" وغيرها، وكانت أحدث أعماله في مسلسل "مولد وصاحبه غايب" عام 2015 وآخر أعماله في 2016 بمسلسل "خمس بنات".