ريم البارودي تحتاج إلى طبيب نفسي وأبرز تصريحاتها في برنامج "العرافة" مع بسمة وهبة.. حيث تحدثت الفنانة المصرية عن العديد من المواقف التي مرت بها في حياتها الخاصة والأزمات التي تعرضت لها مع بعض من المقربين منها، خلال استضافتها ببرنامج "العرافة" الذي يعرض عبر شاشة المحور وتقدمه بسمة وهبة.

ريم البارودي تحتاج لطبيب نفسي

ريم البارودي أكدت أنه تحتاج لطبيب نفسي خاصة وأنها تمر بظروف ومواقف غير جيدة، وأضافت: "أنا تعبانة، وبمر بحاجات كتيرة مش حلوة، وبقيت أخاف أوي، ومش بقدر أسوق خالص بسبب حالتي النفسية، ومش بقدر أطلع الكوبري لأني بحس اني هقع"، كما تابعت أنها تعرضت للأذى كثيرًا من العديد ممن حولها.

تعليق ريم البارودي على أزمة ريهام حجاج وأيتن عامر

ريم البارودي علقت كذلك على الأزمات التي حدثت مؤخرًا بسبب مسلسلات رمضان 2021، ومنها أزمة ريهام حجاج مع أيتن عامر وأحمد السعدني مع زينة، حيث اتخذت صف أيتن وأكدت أنها بمثابة شقيقتها الصغرى، مضيفة أنها تحبها لأنها شقيقة الفنانة وفاء عامر أيضًا ولأنها ممثلة محترمة وتعرف الأصول بحسب قولها، نافية أن تكون أيتن قد تسببت في أي أزمة خلال الأعمال التي تعاونت معها فيها.

وشددت ريم البارودي على أن أيتن عامر ملتزمة في عملها وتحب زملائها في موقع التصوير، مشيرة إلى أن أيتن تستحق البطولة المطلقة أكثر من ريهام حجاج.

ريم البارودي مستاءة من أحمد السعدني وتتحدث عن سمية الخشاب

ريم البارودي رفضت كذلك انسحاب زميلها الفنان أحمد السعدني من مسلسل "كله بالحب" الذي تقوم ببطولته الفنانة زينة وتشارك فيه أيضًا ريم، وقالت: "هو انسحب أكتر من مرة، واحنا بنعرض على الهواء في رمضان وناس بتشتغل كتير.. دي مهزلة، أنا زعلانة منه".

ولفتت إلى أن أحمد السعدني انسحب من المسلسل 3 مرات لأسباب مختلفة سواء بسبب الإعلانات الترويجية والتترات وغيرها، مشيرة إلى أنها ليست ضد أحمد السعدني لكنها كانت تتمنى ألا ينسحب من العمل في هذا التوقيت.

الفنانة المصرية كشفت كذلك عن سبب استبعادها من فيلم "بون سواريه" مع غادة عبد الرازق، وقالت إنها تم ترشيحها للمشاركة في الفيلم، إلا أنها فوجئت باستبعادها قبل التصوير بيومين، وعلمت من المنتج محمد السبكي أن غادة عبد الرازق وراء ذلك.

وعن علاقتها بالفنانة سمية الخشاب، قالت إنها كانت غاضبة منها لكنها باتت تصعب عليها... لأنها ذاقت ما كانت فيه، إلا أن ريم خرجت بدون خسائر، لافتة إلى أنها إذا رأتها في أي مكان سوف تلقي السلام عليها.