فيديو رد فعل أحمد مالك بعد مقلب الحلقة 10 من برنامج "رامز عقله طار"

أحمد مالك وقع ضحية لمقالب رامز جلال في الحلقة 10 من برنامج "رامز عقله طار"، وتعرض لموقف صعب في البرنامج الذي يعرض على قناة mbc مصر.

رد فعل أحمد مالك في برنامج "رامز عقله طار"

وبدأ المقلب في أحمد مالك في الحلقة العاشرة من برنامج "رامز عقله طار"، بمقدمة ساخرة لرامز جلال من أحمد مالك، وقال إن مالك لم يكن ضمن أهدافه ومخططاته وذلك بسبب صغر سنه، ولكنه قرر الانتقام منه بسبب هجومه عليه وبسبب بعض مواقفه، وسخر منه في المقدمة ووصفه بمراهق الفن والشاشة.

انهيار أحمد مالك في "رامز عقله طار"

واستمر المقلب في أحمد مالك في الفقرة الأولى مع حسن العسيري، وجرب عدة ألعاب في الملاهي والتي تخفى بها رامز جلال لضرب أحمد مالك والسخرية منه، قبل أن ينتقل أحمد مالك إلى الفقرة الثانية من المقلب مع المذيعة سارة مراد، والتي أجرت لقاء وهمي معه في الحلقة بعد إقناعه إنها للترويج لأحدث فعاليات موسم الرياض.

وعاش أحمد مالك تجربة مرعبة في برنامج "رامز عقله طار" بعد انتهاء أول فقرتين في البرنامج، ودخوله الكبسولة الهوائية لتجربتها، قبل أن يصدم بتعطلها في الهواء ويدفعه رامز جلال منها، وانهار أحمد مالك في المقلب ولم يتمالك أعصابه بسبب حالة الرعب التي عاشها داخل الكبسولة وبعد سقوطه منها.

برنامج "رامز عقله طار"

ويعتمد مقلب رامز جلال الجديد على حيلة جديدة بتدبير حادث تعطل أثناء ركوب الضحايا الملاهي والألعاب الهوائية الخطيرة في موسم الرياض، ويتنكر رامز جلال في هيئة أحد الأشخاص الذين يقع عليهم الاختيار لتجربة الملاهي مع ضيف الحلقة قبل أن يدفع الضحية من الملاهي إلى حمام السباحة، ويقع عدد من النجوم ضحايا لمقالب رامز جلال في برنامج "رامز عقله طار" وعلى رأسهم الفنان ودينا الشربيني وجميلة عوض وأحمد مالك وويزو وإسلام إبراهيم وروجينا وأحمد سعد وكريم عفيفي وسمية الخشاب وعدد من لاعبي الكرة مثل جنش ومروان محسن ورمضان صبحي بالإضافة إلى مغني المهرجانات حمو بيكا وغيرهم.