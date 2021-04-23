مسلسل "لعبة نيوتن" الحلقة 10 طلاق منى زكي وولادتها مبكرا

مسلسل "لعبة نيوتن" لحلقة 10 طلاق منى زكي وولادتها مبكرا، حيث أن منى زكي "هنا" ترزق بمولودها، وتمر والدتها بأزمة صحية تنقل على إثرها إلى المستشفى، بينما يواجه محمد ممدوح "حازم" أزمة بسبب الضغوط التي تقوم بها "أمينة" عائشة بن أحمد عليه والتي تهدد علاقته بـ"بدر" سيد رجب.

هنا تعيش في عزله بعد رحيل زي

عائشة بن أحمد "أمينة" في الحلقة 10 من مسلسل "لعبة نيوتن" تزور "حازم" محمد ممدوح في منزله وتطلب أن تقضي الليلة لديه بسبب تأخر الوقت وعدم قدرتها على العودة، لكن حازم يظهر تردده بسبب طلب أمينة التي شعرت بخوفه وتسألت عن مصدر خوفه هل هو من سيد رجب "بدر" أما من زوجته "هنا" منى زكي، ويؤكد لها حازم أنه يخشى من الثنائي.

وتلتقي هنا بـ"زي" آدهم الشرقاوي ويخبرها بالتغيرات الجديدة في حياته وحصوله على الجنسية الأمريكية، ويبلغها بسفره لفترة لكنها تشعر بالخوف أن تضع مولودها أثناء غيابه لكنه يؤكد لها أنه سوف يعود قبل الولادة.

هنا ترزق بمولودها في الولايات المتحدة

منى زكي "هنا" تتواصل مع والدتها وشقيقتها وتصدم بأن الأولى"ماجدة منير" قد تعرضت لأزمة صحية وتم نقلها إلى المستشفى، وبسبب الصدمة التي تعيشها هنا تبدأ تظهر عليها علامات الولادة، وتعيش لحظات صعبة لكونها بمفردها في الولايات المتحدة وعندما تصل إلى المستشفى تسعى للتواصل مع "زي" لكنها تفشل، وترزق بمولودها قبل أسابيع من الموعد المحدد لها، وبسبب عدم قدرة طفلها على التنفس بشكل طبيعي سيتم وضعه في الحضانة، ويذهب حازم إلى المستشفى من أجل الاطمئنان على والدة زوجته في مصر.

طلاق منى زكي في الحلقة 10 من "لعبة نيوتن"

محمد ممدوح "حازم" يعود ويلتقي أمينة التي تؤكد له أن يجب أن يعود إلى زوجته هنا أو أن يرتبط بها خصوصا أنها معجبة به، وتكشف أمينة عن تفاصيل علاقتها ببدر، الذي عبرت عن حبها له رغم فارق العمر الكبير بينهما والذي يصل إلى 40 عام، وعندما تتحسن حالة هنا تبدأ في الاستماع إلى الرسائل التي قام حازم بإرسالها لها، والتي يخبرها بشكل صريح بطلاقها منه، لأنه لا يقبل هذا الوضع بينهما.

الجدير بالذكر أن "لعبة نيوتن" يشارك في بطولته منى زكي، ومحمد ممدوح، وعائشة بن أحمد، ومحمد فراج، وسيد رجب، وكمال أدهم وآدم الشرقاوي، والعمل سيناريو وإشراف على كتابته مها الوزير، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.