الحلقة 10 من مسلسل "نسل الأغراب" مواجهة جديدة بين عساف الغريب و غفران الغريب

في الحلقة 10 من مسلسل "نسل الأغراب"، حمزة الغريب و سليم الغريب يتعجبان من طلب عساف مقابلة غفران و موافقة الأخير وعن السبب من وراء تلك المقابلة.

عساف يهدد حسيب

عساف الغريب يذهب إلى العمدة حسيب شقيق جليلة ويخبره بأن يوم الحساب قادم وبأنه لن ينسى أنه هو من قام بتطليق جليلة منه وتزويجها إلى عدوه اللدود غفران.

جليلة قلقة من لقاء عساف و غفران

جليلة تسأل غفران عن سبب طلب عساف مقابلته وماذا سيقول له، فيرد عليها بأنه سيقول لعساف بأنه لن يتخلى عن جليلة.

علي الغريب يحذر عساف من المساس بأخيه العمدة حسيب وأن ثمن ذلك ستكون رصاصة إما في قلبه أو في رأسه.

سليم الغريب يذهب للقاء فاطمة خادمة عساف ويطلب منها أن يراها مجدداً وهو نفس الأمر الذي فعله حمزة من قبل.

المسلسل بطولة أحمد السقا و أميرة كرارة و مي عمر وإخراج وتأليف محمد سامي.