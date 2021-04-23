في الحلقة 11 من مسلسل " المداح "، صابر يسمع أبيه و أمه هما يتحدثان عن ما حدث له في الماضي ويعلم أن" الأب "السبب في ما حدث لصابر وأنه من تسبب في الأذى الكبير له، خاصة أن صابر بدأ يرى أحلاما مزعجة.

صابر يكتشف اللغز

صابر يفاجيء أبيه وأمه بعد أن سمع حديثهما بالصدفة ويسأل أبيه عن الأذي الذي تسبب له فيه، فيرد عليه الأب بأن كل ما حدث كان أمر خاطيء.

صابر يدخل غرفة أبيه خلسة ويرى فيها كتب السحر والدجل وعندما يدخل على والده يسأله صابر عن ماذا يفعل بهذه الكتب، فيرد الأب بنه كان يقصد فعل الخير.

ويسأل صبر يسأل والدته عن الأذى الذي يتحدث عنه والده، فترد عليه بأنه كان يستخده في " فتح المندل" في جلسات السحر.

صابر يحذر حسن

صابر يحذر حسن من حب منال ويخبره بأنها ضع عينها على شخص آخر وحسن يرفض نصيحته.

مسلسل "المداح" الحلقة 11 صابر يكشف اللغز الذي أخفاه عنه والده ، صابر المداح يرفض معاونة رجل الأعمال باهر بعد أن عرف أنه يعمل في تجارة السلاح ما أدى إلى غضب سمير الذراع الأيمن لباهر.

مسلسل "المداح" بطولة حمادة هلال وأحمد بدير وجمال عبد الناصر.