فيديو رامي صبري يتحدث عن خلافه مع عمرو دياب:"برنامج "صولا" فكرتي وأحمد الفيشاوي مجنون"

رامي صبري حل ضيفاً على حلقة اليوم من برنامج "شيخ الحارة والجريئة" للمخرجة إيناس الدغيدي، وأطلق عدة تصريحات جريئة أبرزها حول خلافه مع عمرو دياب وتامر حسني وأحمد الفيشاوي وغيرهم.

رامي صبري يرد على الفيشاوي ويكشف حقيقة خلافه مع تامر حسني

ورد رامي صبري في تصريحاته بالبرنامج على تصريحات أحمد الفيشاوي التي سخر بها منه وطالبه بالتوقف عن الغناء بسبب تقليده لعمرو دياب، وقال رامي صبري إنه يعرف أحمد الفيشاوي ولكنه ليس صديقه، ووصفه بالمجنون، ويعرف عنه أنه كذلك، وانتقد أغنيته "نمبر 2" وقال إن هذه النوعية من الأغاني لا تعجبه، وانتقل للحديث عن حقيقة خلافه مع تامر حسني بسبب انسحابه من أحدى حفلاتهما معاً.

تصريحات رامي صبري في "شيخ الحارة والجريئة"

وقال رامي صبري إنه انسحب من الحفل المشترك مع تامر حسني بسبب صور البوسترات والدعاية التي استحوذ عليها تامر حسني، وقال إن متعهد الحفل فعل ذلك بناء على طلب تامر حسني، لذلك انسحب من الحفل لانه لا يريد التقليل من نفسه، وقال إنه لا يحب أغاني المهرجانات ورفض غنائها في البرنامج، مشيراً إلى انها أغاني ناجحة وتهتم بالايقاع والرقص وذلك لا يعني إخفاق الأنواع الغنائية الأخرى التي تحقق نجاح أيضاً.

رامي صبري يتحدث عن خلافاته مع عمرو دياب

وتحدث رامي صبري عن خلافاته مع عمرو دياب، وقال إن عمرو دياب نجم كبير ولا يحاربه أو يغار منه، ولكن كانت مشكلته مع الملحن عزيز الشافعي بسبب الخلاف على أغنية "شكرا"، وقال إنه حزن بسبب عمله على الأغنية قبل ان تنتقل لعمرو دياب، ولكن خلافاته مع عمرو دياب انتهت وغير موجودة، وأضاف إن عامر منيب أول من تنبأ له بالنجومية وتوقع له أن يكون مطرب ناجح ومشهور.

وقال رامي صبري في تصريحاته إنه صاحب فكرة برنامج "صولا" الذي قدمته أصالة، ولكنه فوجيء بتقديم أصالة للبرنامج بمفردها، ولا يعرف السبب ولكن لم يدخل في خلاف مع أصالة لأنها صديقته ولا يستطيع الاختلاف معها، وكشف عن تلحينه لأغنية "مش عايزة غيرك" لشيرين وفوجيء أيضاً بكتابة اسم زوجها السابق محمد مصطفى على الأغنية بدلاً عنه، ولكنه أيضاً لم يدخل في خلاف مع شيرين وقتها ولا يعرف سبب قيامها بذلك الفعل.