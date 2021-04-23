مسلسل "اللي مالوش كبير" الحلقة 10.. غزل تعود إلى زوجها عابد تيمور

مسلسل "اللي مالوش كبير" الحلقة 10.. ياسمين عبدالعزيز "غزل" تعود في الحلقة 10 من مسلسل "اللي مالوش كبير" لخالد الصاوي "عابد تيمور"، بينما يستطيع الخديوي "أحمد العوضي" أن يوقف الهجوم المسلح على مزرعته، ويسعى لإقناع غزل بعدم العودة لزوجها.

مشاجرة بين غزل وقدرية بسبب الخديوي

أحمد العوضي "الخديوي" في الحلقة 10 من مسلسل "اللي مالوش كبير" يواجه هجوم مسلح من عائلة "أبو خاطر" التي تريد الانتقام منه حيث يقتحمون المزرعة بحثا عن ابنهم "أحمد عبدالله محمود"، لكن يستطيع الخديوي أن يسيطر على الوضع، ويذهب جزء من نفس العائلة إلى المنطقة التي يتواجد فيها منزل الخديوي من أجل خطف شقيقه "مالك" محمود عمرو يس، لكن تتدخل الشرطة بشكل سريع لإنقاذ الموقف، وتبدا مشاجرة بين غزل وقدرية زوجة الخديوي الذي ينهى الأزمة بينهما في اللحظة الأخيرة، بينما يطلب من عباس أبو خاطر دفع أموال من أجل أن يفرج عنه وعن ابنه.

الخديوي يعترف لغزل بزواجه وأن لديه أبناء

ياسمين عبدالعزيز "غزل" تواجه "الخديوي" أحمد العوضي بما حدث ويكشف لها تفاصيل زواجه، حيث يؤكد أن لديه ابنة وابن من زوجته قدرية، وتتصل "نادين" دنيا عبدالعزيز بغزل وتخبرها بأن والدها يمر بحالة صحية صعبة بسبب الضغوط التي يقوم بها عابد تيمور، وأنهم في حاجة إليها من أجل أن تعود وتنهي الأزمة، وتؤكد لها غزل أنها سوف تعود مع صديقتها "مفاتن" إيمان السيد، ورغم رفض الخديوي لقرارها لكنها تطلب منه أن يركز مع زوجته وابنائه ولا يفكر في أزمتها.

غزل تعود إلى عابد تيمور

ياسمين عبدالعزيز "غزل" تعود مع "الخديوي" احمد العوضي إلى المكان الذي سوف تلتقي فيه بأفراد أسرتها، وكذلك "عابد تيمور" خالد الصاوي، ويسعى الخديوي لإقناع غزل بعدم العودة إلى عابد، ويؤكد لها أن لديه مشاعر لا يريد أن يكشف عنها بسبب طبيعة عمله التي اعتاد أن يكون من خلاله شخصية قوية، ويؤكد لها أنه منذ أول لقاء جمعهما وقد تغيرت العديد من الأشياء داخله، بينما ترفض غزل ما يقوله لكونها سيدة متزوجة وكذلك هو لكن يصمم الخديوي على التأكيد أن سوف يطلق زوجته لكون الحياة بينهما لم تعد ممكنة، وأن غزل أيضا تعيش مع عابد تيمور بشكل غير طبيعي، ويطلب منها أن تبقى "مفاتن" إيمان السيد معها عندما تعود إلي زوجها وأنه سوف يطمئن عليها من خلال تليفون مفاتن، وهناك تلتقي غزل بعابد تيمور.