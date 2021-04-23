مسلسل "ضل راجل" الحلقة 11.. ابنة ياسر جلال تعترف له بزواجها

ايهاب المصري الجمعة,23 نيسان (أبريل) 2021 - 04:06
مسلسل "ضل راجل" الحلقة 11.. مدير المستشفى الذي تتواجد به ابنة ياسر جلال يكلف أحد الممرضين بمراقبة الدكتورة ملك "نور" ومعرفة كل تحركاتها.
ملك تحت المراقبة في الحلقة 11 من "ضل راجل"
خال شهد يطلب من الدكتورة ملك مساعدتهم في إجهاض الجنين في بطن شهد، لكنها ترفض طلبه بشدة وترد بأنها تراعي فقط الموقف الصعب الذي يمرون به.
ضابط المباحث يوسف يتعجب من قرار مدير المستشفى بإحالة الدكتورة ملك للتحقيق بسبب موقفها من القضية، ويشك أنه قد يكون فعل ذلك بأوامر من شخص ما.
شهد تفجر مفاجأة
شهد تحكي للدكتورة ملك ذكرياتها مع سليم وكيف بدأت حكايتهما معا من البداية للنهاية، وفي نهاية الحلقة 11 من مسلسل "ضل راجل"، شهد تفاجيء الجميع وفي مقدمتهم والدها وتخبرهم بأنها متزوجة سراً.
ويذكر أن مسلسل "ضل راجل" يشارك في بطولته عدد من النجوم وعلى رأسهم ياسر جلال ونور ونرمين الفقي ورنا رئيس وأحمد حلاوة وانعام سالوسة وعدد من الفنانين الشباب، ومن إخراج أحمد صالح.
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