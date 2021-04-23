 مسلسل "الاختيار 2" الحلقة 10..أحمد مكي ينفصل عن أسماء أبو اليزيد

مسلسل "الاختيار 2" الحلقة 10، شهدت عدة لقطات ومشاهد مؤثرة بعد استشهاد محمد مبروك الذي يجسده إياد نصار، وكذلك مشهد انفصال أحمد مكي عن أسماء أبو اليزيد.

مشهد مؤثر لأحمد مكي في الحلقة 10 من "الاختيار 2"

ومن أبرز مشاهد الحلقة 10 من مسلسل "الاختيار 2" انفصال أحمد مكي عن خطيبته أسماء أبو اليزيد، وذلك في لحظة مؤثرة، حيث تأثر أحمد مكي باستشهاد زميله في الشرطة وبرؤيته لزوجة زميله وهي في لحظة انهيار وبكاء، وهاتف خطيبته أسماء أبو اليزيد من المستشفى وأخبرها بحبه الكبير لها ولكنه لن يستطيع الاستمرار معها خوفاً من حدوث نفس الموقف الصعب معها في حال استشهاده.

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وتفاعل الجمهور على مواقع التواصل مع المشهد المؤثر الذي قدمه أحمد مكي في الحلقة، وذلك بعد التفاعل الكبير الذي نالته مشاهده الرومانسية مع أسماء أبو اليزيد في الحلقات السابقة، وأخبر مكي خطيبته بتركه لها بسبب مخاطر عمله في الشرطة، وطلب منها باكياً البحث عن شخص آخر يعيش حياة طبيعية.

ومن مشاهد الحلقة 10 من مسلسل "الاختيار 2"، لحظة تشييع جثمان الشهيد محمد مبروك والذي جسده الفنان إياد نصار، وشهدت الجنازة لحظات مؤثرة ومبكية على الجميع وعلى رأسهم زوجته بشرى والتي انهارت فور سماعها الخبر، وكذلك زملائه في الشرطة كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

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وبدأت الشرطة سريعاً في خطة البحث عن قتلة الشهيد مبروك، وعثروا على منفذي الجريمة ويطلب كريم عبد العزيز التحقيق معهم بنفسه ولكن رئيسه في العمل يرفض طلبه بسبب رغبته في الانتقام لزميله ولمشاعر غضبه وكذلك لتأثره نفسياً في الفترة الأخيرة، وطلب منه ان يترك التحقيقات لزملائه لمعرفة تفاصيل الحادث، ويتلقى معلومة صادمة بانه كان الشخص التالي في قائمة الاغتيالات.

ويشارك في مسلسل "الاختيار 2" مجموعة من النجوم وعلى رأسهم كريم عبد العزيز وأحمد مكي بالإضافة إلى إياد نصار وبشرى وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد ورياض الخولي وهادي الجيار وغيرهم، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.