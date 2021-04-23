مسلسل "كوفيد 25" يتصدر التريند بعد عرض البرومو الرسمي

مسلسل "كوفيد 25" للفنان يوسف الشريف تصدر تريند مواقع التواصل مع اقتراب موعد عرضه على الشاشة، وبعد طرح البرومو الرسمي للمسلسل.

مسلسل "كوفيد 25" يتصدر التريند قبل عرضه

وتصدر مسلسل "كوفيد 25" مواقع التواصل والتريند بعد عرض البرومو الرسمي للمسلسل مؤخراً، واقترب عرض المسلسل في موسم رمضان والذي يبدأ من يوم 16 رمضان، وشوق يوسف الشريف الجمهور للمسلسل في البرومو والذي كشف عن الأحداث الخيالية التي تدور حولها المسلسل بافتراض انتشار فيروس جديد يهدد البشرية ويسود الغموض مصير البشر حول العالم.

وتفاعل عدد من النجوم أيضاً مع برومو مسلسل "كوفيد 25" واقتراب موعد عرضه وعلى رأسهم الفنان أحمد السقا والذي نشر تغريدة على تويتر أعلن بها انتظاره عرض المسلسل، ووجه رسالة ليوسف الشريف وقال:"باذن الله هتكسر الدنيا كالعادة"، ورد يوسف الشريف على تغريدته قائلاً:" لما نجم كبير جداً ومكسر الدنيا في رمضان ويرد الرد ده".

تفاصيل مسلسل "كوفيد 25"

المسلسل يخرجه أحمد نادر جلال، ومن بطولة ميرنا نور الدين وإيناس كامل وراندا البحيري وإسلام جمال وإدوارد، ومن إنتاج شركة سينرجي ، وتدور أحداثه حول فيروس غامض يضرب البشرية، واسمه مستوحى من اسم وباء فيروس كورونا المستجد الذي يعاني منه العالم منذ أكثر من عام، ورغم ذلك قالت إنجي علاء مؤلفة العمل زوجة البطل يوسف الشريف، في لقاء سابق أن العمل ليس له علاقة بفيروس كورونا الحالي كما يتصور البعض، بل عمل خيالي يتناول فكرة تطور الفيروس في السنوات المقبلة، كما أنه ليس له علاقة بمسلسل "النهاية" ولا يعتبر الجزء الثاني له.

مواعيد عرض مسلسل "كوفيد 25"

ويذكر أن مسلسل "كوفيد 25" الذي يقوم ببطولته يوسف الشريف إلى جانب آيتن عامر وأحمد صلاح حسني وأمير صلاح الدين ومن تأليف إنجي علاء، سيعرض ابتداء من 16 رمضان 2021، حيث ينتمي لفئة المسلسلات الـ 15 حلقة، وسييعرض عبر قنوات "on، وon دراما، وروتانا خليجية"، كما يعرض عبر منصتي "Watchit و شاهد vip".