الإعلامي زاهي وهبي في حالة صحية "صعبة" بعد إصابته بكورونا والدعوات تتواصل

الإعلامي زاهي وهبي أقلق الجمهور على حالته الصحية بعد أنباء تدهور وضعه بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث يعاني من نقص الأكسجين في الدم ويخضع للعلاج بالمستشفى.

تفاصيل إصابة زاهي وهبي بفيروس كورونا

زاهي وهبي كان قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا قبل حوالي أسبوع، وحينها كان وضعه الصحي جيدا ويستجيب للعلاج، وقد عبر حينها عن قرب شفاءه من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيها :"أرجو من الأصدقاء قبول اعتذاري عن تقصيري في التواصل معهم والرد على تعليقاتهم في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب إصابتي بفيروس كورونا (كوفيد ١٩)، تجربة مؤلمة، قاسية وصعبة والحمدلله أنها شارفت على نهايتها".

تطورات الوضع الصحي لـ زاهي وهبي

ولكن بعد أيام قليلة على ما يبدو أن انتكاسة ما حدثت حيث أكد مقروبن منه أنه لم يعد يتسجيب للعلاج كما يجب، بعد إصابته بنقص في الأكسجين وتمكن الفيروس منه، ووصف وضعه الصحي بالصعب، وطالبت زوجته الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات محبيه بالدعاء له، حيث أصبح حسابها الرسمي بموقع تويتر مساحة للدعوات من قبل محبي زاهي وهبي من الجمهور والمشاهير وبينهم النجم محمود مصر والفنان زين العمر، وعشرات غيرهم.

الإعلامي اللبناني زاهي وهبي صاحب برنامج "بيت القصيد" والبالغ من العمر 56 عاما، يتمتع بشعبية كبيرة كشاعر وكإعلامي متميز ولديه محطات مضيئة كثيرا في مشواره.