مسلسل "ملوك الجدعنة" الحلقة 11 انهيار رانيا يوسف ومصطفى شعبان بعد موت "حبيبة"

مسلسل "ملوك الجدعنة" الحلقة 11.. عمرو سعد "سرية" ومصطفى شعبان "سفينة" يصدم كل منهما بالعديد من المواقف الصعبة والتي من بينها سجن "عطية" دلال عبدالعزيز، وموت "حبيبة" ابنة "نجلا" رانيا يوسف.

وفاة "حبيبة" في الحلقة 11 من "ملوك الجدعنة"

مصطفى شعبان "سفينة" يعيش صدمة عندما يصل إلى المستشفى من أجل أن يطمئن على "حبيبة" ابنة شقيقته "نجلا" رانيا يوسف حيث يعلم بوفاتها ويبكي سفينة على فراق حبيبة في وقت تظل الصدمة تسيطر على نجلا، ويصل عمرو سعد "سرية" إلى قسم الشرطة ويكتشف أن والدته "عطية" دلال عبدالعزيز تم القبض عليها بتهمة التجارة في مواد ممنوعة، ويطلب سرية من والد "فاتن" ياسمين رئيس وشقيقه أن يتركوه بمفرده في القسم لمساندة والدته بينما تصر فاتن على بقائها مع سرية، من أجل الوقوف معه في هذا الموقف الصعب الذي تمر به والدته.

انهيار رانيا يوسف ومصطفى شعبان في الحلقة 11 من "ملوك الجدعنة"

تبدأ التحقيقات في جريمة قتل "حبيبة" ويرفض "سفينة" مصطفى شعبان أن يتهم "زاهي العتال" عمرو عبدالجليل، بينما تعيش نجلا حالة من الصدمة أثناء التحقيق معها وتؤكد أنها لا تعرف أي تفاصيل عن المتسبب في قتل ابنتها "حبيبة"، وفي مشهد مؤثر يطلب سرية من والدته أن تغير أقوالها في التحقيقات من أجل أن تؤكد أن المواد الممنوعة التي تم القبض عليها بسببها تعود له، لكنها ترفض ما يقوله وتخبره أنها تريد أن تسانده من أجل يستمر في حياته وأن ما يطلبه سوف يجعل الشرطة تلقي القبض عليهما ولن يؤثر ذلك في القضية، بينما يعاني سرية في الحصول على الأدوية لوالدته المريضة بالقلب، ويعود إليها ليودعها، ويذهب إلى سفينة من أجل حضور جنازة حبيبة التي تسيطر حالة من الحزن والبكاء على خالها ووالدتها ووالدها.

عمرو عبدالجليل يستمر في خططه للانتقام من مصطفى شعبان وعمرو سعد

عمرو عبدالجليل "زاهي العتال" يلتقي بـ"عنتر" وليد فواز ويطلب منه أن يستمر في التحضير للانتقام من سرية وسفينة على الرغم من تسببه في سجن عطية وموت حبيبة، لكنه يريد أن يبدأ في السيطرة على شقيق سرية وجعله يعمل في تجارة الممنوعات من أجل كسر أخيه، ومن المتوقع أن تشهد الحلقات القادمة بداية انتقام سرية وسفينة من زاهي العتال.

ويشارك في مسلسل "ملوك الجدعنة" عدد من النجوم من بينهم الفنانة ياسمين رئيس، وعمرو عبد الجليل، ورانيا يوسف، ودلال عبد العزيز، وحسن الرداد، وتغير اسم المسلسل من "عش الدبابير" إلى "ملوك الجدعنة".