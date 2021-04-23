شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: لا امانع بتقديم مشاهد جريئة وبحب سوق المتعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الجمعة 23 أبريل 2021 06:40 مساءً - أكدت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، استعدادها لتقديم مشاهد جريئة جديدة، في أي أعمال سينمائية وتلفزيونية قادمة.

وكشفت الفنانة المصرية، عن عدم رغبتها في أن تصبح أما، مضيفةً في الوقت ذاته بأنها إجهاضت حمل سابق.

جاء ذلك خلال استضافتها في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” الذي تقدمه مواطنته الإعلامية والمخرجة إيناس الدغيدي، عبر فضائية “القاهرة والناس”.

وردت إلهام شاهين على سؤال حول ما إذا كانت نادمة على فقدانها لدور الأم، بالنفي. مردفة: “مش عايزة أبقى أم ومش عايزة أتحمل مسؤوليات. الأمومة مسؤولية كبيرة وأنا مسؤولة عن اخواتي وهما مسؤولين عني بشكل كبير”.

وتابعت شاهين: “أجهضت نفسي ومش عايزة أبقى أم بإرادتي، وعندما عملت عملية الإجهاض كان هناك اتفاق على الطلاق”.

وأوضحت قائلةً: “لم أشعر بالاستقرار في الزواج وبالتالي فقدت الرغبة في الحصول على طفل”.

وأكدت الفنانة المصرية، أنها لا تمانع بتقديم الأدوار الجريئة رغم تقدمها في العمر، مبينة أنها “لا تعتبر السن عائقا أمام تقديم تلك الأدوار، رغم أنها تناسب الفئة العمرية الأصغر والأكثر شبابا”.

وذكرت إلهام شاهين أنها قدمت أدوارا جريئة في عدة أعمال، ولهذا لا تمانع بتقديمها حاليا طالما اقتنعت بالدور، مؤكدة أن “سوق المتعة” من أهم وأعظم أدوارها من وجهة نظرها.