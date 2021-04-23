إسلام إبراهيم ضحية الحلقة الـ11 من برنامج "رامز عقله طار"

إسلام إبراهيم وقع ضحية لمقالب رامز جلال في الحلقة 11 من برنامج "رامز عقله طار"، حيث تعرض لأكثر من موقف صعب في الحلقة الجديد من البرنامج الذي يعرض على قناة mbc مصر.

إسلام ابراهيم ضحية الحلقة 11 من برنامح "رامز عقله طار"

إسلام ابراهيم تعرض في الحلقة 11 من برنامج "رامز عقله طار"، للمقلب جديد الذي بدأ بالشكل المعتاد حيث تحدث رامز جلال في مقدمته بشكل ساخر على الفنان المصري الذي وصفه أنه بدأ مع برنامج عبر الانترنت ثم بدأت شهرته في عالم الفن، وانه استطاع أن يحقق هذا النجاح، وانه من خلال برنامج "رامز عقله طار" سوف ينتقم منه.

مقلب مرعب يواجهه إسلام ابراهيم

وواجه إسلام ابراهيم في برنامج "رامز عقله طار" مجموعة من الفقرات الخادعة والتي بدأت باستقبال الفنان حسن العسيري للفنان إسلام ابراهيم ، الذي يسعى لتعريف الضيف في كل حلقة عن أهم الألعاب في الملاهي، وذلك في محاولة من أجل إقناعه بأن كل شيء يدور في إطار طبيعي حتى لا يكتشف المقلب، وفي الفقرة الثانية يذهب النجم إسلام ابراهيم إلى المذيعة سارة مراد، والتي أجرت لقاء وهمي معه في الحلقة بعد إقناعه إنها للترويج لأحدث فعاليات موسم الرياض.

إسلام ابراهيم يخوض تجربة مرعبة في برنامج "رامز عقله طار" بعد انتهاء أول فقرتين في البرنامج، وتحديدا لحظة دخول الكبسولة الهوائية لتجربتها، قبل أن يصدم بتعطلها في الهواء ويدفعه رامز جلال ليسقط من ارتفاع كبير إلى حمام السباحة.

تفاصيل برنامج "رامز عقله طار"

برنامج "رامز عقله طار" يعتمد رامز جلال على تنفيذه من خلال حيلة جديدة تبدأ بتدبير حادث تعطل أثناء ركوب الضحايا الملاهي والألعاب الهوائية الخطيرة في موسم الرياض، ويتنكر رامز جلال في هيئة أحد الأشخاص الذين يقع عليهم الاختيار لتجربة الملاهي مع ضيف الحلقة قبل أن يدفع الضحية من الملاهي إلى حمام السباحة.

ويقع عدد من النجوم ضحايا لمقالب رامز جلال في برنامج "رامز عقله طار" وعلى رأسهم الفنان دينا الشربيني وجميلة عوض وأحمد مالك وويزو وإسلام إبراهيم وروجينا وأحمد سعد وكريم عفيفي وسمية الخشاب وعدد من لاعبي الكرة مثل جنش ومروان محسن ورمضان صبحي بالإضافة إلى مغني المهرجانات حمو بيكا وغيرهم.