فيديو شمس الكويتية :"شيرين عبد الوهاب جاهلة وتفتقد للرقي ولم أتعرض للخيانة من أزواجي"

أبرز تصريحات الفنانة شمس الكويتية في برنامج "العرافة" المعروض على قناة المحور من تقديم المذيعة بسمة وهبة، حيث تحدثت عن كثير من الأمور الشخصية والعامة وبينها الارتباطات العاطفية في حياتها ولماذا يهرب منها الرجال، وقالت شمس الكويتية خلال :"كل راجل دخل حياتي كان يغار علي ويشك بي، وفي نفس الوقت يحب أن يتملكني.. أنا لست فنانة عادية، فأنا متحررة فكرياً لكن ملتزمة في حياتي، وأنا عمري ما بغير ولا أسمح لنفسي بالغيرة، لأن الغيرة من الشيطان".

تصريحات شمس الكويتية في برنامج "العرافة"

وأثارت شمس الكويتية الجدل بحديثها عن دفنها لنفسها، وقالت في برنامج "العرافة" إنها دفنت نفسها أكثر من مرة حتى تقتل الغرور بداخلها، ولكي تجرب فكرة الموت والإحساس في تلك اللحظة، وأضافت:"كنت على البحر وطلبت من أحد الأشخاص أن يقوم بدفني وقمنا بالحفر وبقيت في الداخل 20 دقيقة.. في الأول وشي كان برا بس بعدها طلبت أنهم يدفنوني بالكامل"، وأوضحت أنها شعرت بالسلام والراحة خلال قيامها بهذ الأمر، مضيفة: "المكان دا أفضل من الخارج"، وأشارت إلى أنها بدأت في مراجعة نفسها خلال تجربة الدفن، قائلة: "أول ذنب شعرت به هو إهمالي لوالدتي وأني ظلمت شخص بدون قصد".

سبب فشل زيجات شمس الكويتية

وكشفت الفنانة شمس الكويتية خلال لقائها في برنامج "العرافة" السبب وراء فشل جميع زيجاتها:"اللي بيدخل حياتي بيبقي خايف من شخصيتي وتحرري الفكري والنهاية بتكون انفصال، وأنا حاليا امرأة عزباء وعمرى ما اتجوزت واحد متجوز، واتقدملى مئات مرتبطين كنت بهينهم لأنهم مخادعين وأنا مش فأر تجارب".

وأكدت شمس الكويتية بحسب ما جاء في بيان رسمي عن البرنامج: "لم أرتبط بحد مجهول وكل اللى اتجوزتهم لهم ثقل سياسي واجتماعي، ولم أتعرض لمرة واحدة للخيانة وكل الرجال اللى وقعوا في غرامي كانوا مخلصين والتلاتة اللى اتجوزتهم بيحاولوا يرجعولي ولكنى تجاوزت المرحلة بتاعتهم."

وتطرقت شمس في حديثها إلى التصريحات التي أدلت بها الفنانة شيرين عبد الوهاب سابقا بعد أن قالت الأخيرة لفظ "العوانس"، وقالت شمس: "الفنانة شيرين ما عندها وعي ما أقدر ألومها، واللي أذكره ومو عجبني من تصريحاتها موضوع العوانس، يعني دوت الخليج غلطانة وجاهلة وتصريحها ده خالي من أي رقي أو إنسانية ما في شي اسمه عانس، وإنما في امرأة لا تريد الزواج".

تعليق شمس الكويتية على أزمتها مع هاني شاكر

قالت الفنانة شمس الكويتية، إنها ليس لديها الكثير من الأصدقاء، مضيفة أن أصدقاءها مخلصون ولكن عددهم قليل، وأوضحت أنها لا تحب المجاملات، وشددت على أن مفهوم الأمان لديها يمكن اختصاره في الصحة، قائلة: "بالصحة أستطيع أن أحصل على كل شيء، كما أن الشهرة شيء سيء"، كما كشفت الفنانة شمس الكويتية، كواليس تسببها في أزمة للفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وذلك بعدما انتشرت لهما صورة، ظهرت فيها مرتدية فستانا أخضر وصف بالجرئ، وأوضحت خلال لقائها ببرنامج "العرافة" المذاع علي قناة "المحور":"أنا أعشق هاني شاكر كشخص وفنان ومكنتش أعرف انه نقيب الموسيقيين وكنت لابسه لبس مهرجان، ومعرفش مين اللى قاعد جنبي وعموما أنا حرة في لبسي ومليش دعوة بالناس".