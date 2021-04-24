مسلسل "أمينة حاف" الحلقة 11 فارس يقرر الزواج بالرابعة فهل ستكون أمينة؟، حيث تظهر بادرة اهتمام بين الثنائي، بينما تواجه "حصة" صمود المؤمن موقف صعب بعد ضغوط والدتها عليها من أجل الزواج.

والدة حصة تضغط عليها من أجل الزواج

صمود المؤمن "حصة" تواجه موقف صعب بعدما تأتي "أم عبدالله" إيمان العلي من أجل أن يتقدم نجلها إلى حصة التي تصدم بالحالة التي عليها ابن "أم عبدالله" التي تسعى لإقناع حصة بهذا الزواج، كما تقوم والدتها "طيبة" طيف بمحاولة إقناعها والتأكيد لها أنه ذلك أفضل لها، وتطلب حصة الجلوس معه لكنها تنسحب في النهاية، بينما تقرر والدتها أن تتزوج ابنتها حصة بعد أيام قليلة.

ويعيش "بدر" عبدالله الطليحي أجواء من الرومانسية مع زوجته، بينما تتحدث شوق "شوق الهادي" لإحدى زوجات "فارس" شهاب جوهر عن شعورها بالندم بسبب دخولها حياتهم بهذا الشكل لكن الأخيرة تؤكد لها ان ما حدث جاء بسبب اختيارتها.

اهتمام متبادل بين فارس وأمينة في الحلقة 11 من "أمينة حاف"

شهاب جوهر "فارس" يطلب منه نجله أن يشتري له سيارة، لكن والده يصر على أن يفكر نجله في الزواج أولا، بينما تحدث بعض المضايقات في الحديث بين زوجاته الثلاثة بخصوص زواح ابنائه حيث يؤكد لهم أن ابنائه قادرين على الكشف عن آرائهم ولا يريدون محامي من أجل الدفاع عن موقفهم.

ويسعى فارس للمحافظة على عدم خلق أي أزمات مع زوجاته، لكنه يلتقي بـ"أمينة" إلهام الفضالة التي تشكره على مساعدته لها وتدعوا له، وتبدأ بادرة إعجاب تظهر على فارس بعد حديثه مع أمينة التي تلتقي بإحدى زوجات "فارس" وتطرح عليها العديد من الأسئلة حول طبيعة حياتهم وكيف يعيشون بدون أن تحدث خلافات في منزل فارس كما يحدث في الدراما، لكن تصدم أمينة بعدما تؤكد لها زوجة فارس أن هذا لا يحدث معهم، كما تبدأ تفكر في خطوة وتحديدا بعدما تخبرها زوجة فارس أنها تريده أن يتزوج للمرة الرابعة.

فارس يقنع نجله بالعمل معه

فارس يبدأ في إقناع نجله بضرورة أن يعمل معه وكيفية التعامل مع الموظفين عندما يبدأ أولى خطواته العملية، حيث طلب منه الحرص على إثبات وجوده من خلال هذا العمل، بينما تسعى أمينة لإنهاء كافة المتعلقات التي تخص أزمتها مع زوجها الراحل، وتحصد الاموال التي عادت إليها وتؤكد أنها سوف تنسى الماضي وذلك بعدما باتت تمتلك هذه الأموال، التي سوف تجبر الجميع على احترامها.

قصة مسلسل "أمينة حاف" تدور حول النجمة إلهام الفضالة التي تؤدي دور امرأة مستفزة تدعى "أمينة"، تمر بحدث كبير في حياتها بعد وفاة زوجها الظالم والبخيل حيث ترث منه كنزاً كان يخبئه، ثم تصبح "الزوجة الرابعة" لشخص يدعى فارس، فتدخل في مشاكل ومشاحنات مع الزوجات الثلاث الأخريات، والمسلسل من تأليف علي دوحان، وإخراج سائد بشير الهواري، بطولة: إلهام الفضالة ، شهاب جوهر، الطائف ، فهد باسم ، ليالي دهراب، وممثلون كثر آخرون.