مسلسل "اللي مالوش كبير" الحلقة 11 غزل تعترف لعابد بحبها للخديوي

ياسمين عبدالعزيز "غزل" تعترف في الحلقة 11 من مسلسل "اللي مالوش كبير" بحبها لأحمد العوضي "الخديوي" الذي يطلق زوجته بعدما يعلم بتواصلها مع "رفعت" خالد سرحان.

غزل تعود إلى عابد تيمور

أحمد العوضي "الخديوي" تسيطر عليه حالة من الحزن بعدما قام بتوديع "غزل" ياسمين عبدالعزيز ويعترف لـ"مينا" محمود حافظ بأنه يعشق غزل وغير قادر على فراقها، لكن مينا يقنعه بتركها والعودة إلى المزرعة حتى لا يتسبب في أزمات جديدة، وتصل غزل إلى الفندق وتلتقي بـ"نادين" دنيا عبدالعزيز التي تكشف لها أن "عابد تيمور" خالد الصاوي تسبب في حبسها حتى تعود غزل إليه، بينما تبقى "مفاتن" إيمان السيد مع غزل التي ترفض أن تتركها والذهاب لغرفة بمفردها، بينما تقرر "شقيقة غزل" أن تلتقي بـ"نادر".

غزل تعترف بحبها للخديوي أمام عابد تيمور

ياسمين عبدالعزيز "غزل" تلتقي مع "عابد تيمور" وتؤكد له أنه ليس الكبير الذي يستطيع التحكم فيها، بينما هو يؤكد على قدرته على تدمير الخديوي، بينما تستفزه غزل وتعلن رغبتها في أن تعيش مع "الخديوي" ليصدم عابد تيمور من طريقة حديثها بل وتعترف بأنها تحب "الخديوي"، لكن عابد تيمور لا يصدق ما تقوله غزل التي تنتظر مكالمة الخديوي الذي يعود ليصدم ببعض الأزمات مع زوجته.

"قدرية" تعود إلى منزل الخديوي من جديد بينما يسعى "رفعت" خالد سرحان للإيقاع بها حيث يؤكد لها أن الخديوي سوف يتركها قريبا وأنها سوف تبحث عنه، وتحاول قدرية عدم تصديق ما يقوله رفعت الذي يعترف لها بحبه وفي ظل حديثهم يراهما "مالك" محمود عمرو يس، الذي يكشف للخديوي تفاصيل ما حدث مما يجعله يضرب زوجته قدرية ويطلقها ويرفض توسط والدها من أجل حل الأزمة بينهما.

هويدا تكتشف خيانة نادين وعماد

هويدا "صبا الرافعي" تكتشف أن زوجها عماد "أحمد الرافعي" يخونها مع "نادين" حيث يوجه له العديد من الرسائل التي يعبر فيها عن حبه لها، بينما تقوم ياسمين عبدالعزيز"غزل" بالاعتراف لـ"نادين" بما تشعر به تجاه الخديوي وتسعى الأخيرة أن تقنعها بأنها يجب أن تنهى علاقتها بعابد تيمور، وتذهب هويدا للقاء غزل وتجد نادين هناك وتصدمهما بحقيقة ما قامت باكتشافه من خيانة نادين وعماد.

يذكر أن مسلسل "اللي مالوش كبير" يدور في إطار درامي تشويقي وهو من من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ومحمود حافظ، وخالد الصاوي، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد الله محمود، وأحمد سعيد عبد الغني، وإيمان السيد، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.