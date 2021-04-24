أيتن عامر تسرد مواقف ياسمين صبري معها وتشيد بثقتها بنفسها..هل قصدت إحراج ريهام حجاج مجددًا؟

أيتن عامر الفنانة المصرية مازالت حريصة على الحديث عن أزمتها مع ريهام حجاج بسبب مسلسل "وكل ما نفترق" الذي يعرض هذا الموسم، وقررت أيتن الدفاع عن نفسها والاستشهاد بكواليس مشاركتها في مسلسل "فرصة تانية" العام الماضي مع ياسمين صبري.

أيتن عامر تستعيد ذكريات مسلسل "فرصة تانية" وتلمح إلى أزمتها مع ريهام حجاج

أيتن عامر روت تفاصيل ترشيحها لمسلسل "فرصة تانية" خلال تدوينة كتبتها عبر حسابها على فيسبوك، كما أشادت بياسمين صبري التي لم تتدخل في دورها ولم تعترض على مساحته، وقالت: "كلمني بشير وقاللى اخوكي عايزك في دور ضيفة شرف خمس حلقات تعمليه؟ قفل كلمني مرقص عادل قالي ايه مش هتقفي معايا وقفة رجولة في مسلسلي الجديد وعلى فكرة الدور مايتسابش".

ياسمين صبري تفوز في المقارنة بريهام حجاج من وجهة نظر أيتن عامر؟

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وأضافت: "ونظراً لأني عمري ما بقيس أهمية الدور بالكيلو زي البعض، قريت ولقيت الدور فعلا مايتسابش، وبعد ما مضيت الخمس حلقات بقوا ٩ وال٩ بقوا ١٢ وال١٢ بقوا ١٧وبقى فعلا علامة مميزة في مشواري.. لا ياسمين صبري اعترضت ولا قالت صغرولها الدور، ولا قلقت لأي سبب من الأسباب، لأنها واثقة في نفسها، فاهمة ان مصلحة المسلسل ان كل الناس تبقى منورة، وكل ما كنا بنتقابل كانت بتقعد تجاملني بكلام لطيف وتقولي أنا سامعة إنك مكسرة الدنيا ونركز في كلمة (سامعة) دي معلش لأن معناها انها ماشافتش حاجة".

وتابعت: "دا غير بقى احمد مجدي والموقف اللي عمره ما هنساهوله ابدا ومرقص وتحضيره معايا للدور ومقابلات الدكاترة النفسيين اللي جننتنا ودكتور اشرف ذكي ولذاذة الكواليس اللى كلها احترام وهزار، وطبعا السبب في كل دة بيشو العسل اللي رسم شخصية هتفضل عايشة كتير، ولأن النهاردة الذكرى السنوية لإصدار البرومو الرسمي، حبيت اقولهم انها حقيقي كانت فرصة سعيدة ونضيفة وبنت ناس اوى اوى اوى والله".

أيتن عامر وأزمتها مع ريهام حجاج

جمهور أيتن عامر اعتبروا أنها تقصد بهذه التدوينة الإسقاط على ما تفعله ريهام حجاج في مسلسل "وكل ما نفترق" بعدما تسببت في حذف بعض مشاهد أيتن عامر والذي نتج عنه انسحاب مخرج ومؤلف العمل.

الجدير بالذكر أن مسلسل "وكل ما نفترق" يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم الفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة رانيا يوسف، وآيتن عامر، وسلوى خطاب، وأحمد فهمي، طارق عبد العزيز، محمد الشرنوبي، وأحمد صيام، والعمل قصة محمد أمين راضي، ومن إخراج كريم العدل.