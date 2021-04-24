ريم عبد الله تعلن ظهورها مع رامز جلال وتفاجئ متابعيها بالحديث عن ابنها

ريم عبد الله الفنانة السعودية أجابت على العديد من أسئلة متابعيها عبر تويتر قبل ساعات، والتي كشفت من خلالها عن أسرارًا جديدة عن حياتها الخاصة وأعمالها الفنية المقبلة.

ريم عبد الله تتحدث عن الزواج وابنها الوحيد

ريم عبد الله كشفت في أحد التغريدات أنها كانت متزوجة قبل دخولها مجال الفن، وأنجبت طفل وحيد، لكنها انفصلت قبل دخولها المجال، ولذلك قررت عدم الحديث عن الأمر خاصة وأنه حدث وأنها فتاة غير مشهورة، كما أوضحت سر عدم زواجها مرة أخرى حتى الآن بسبب ولفتت إلى أنها لم تجد فارس أحلامها المناسب.

حقيقة خلاف ريم عبد الله وناصر القصبي

ريم عبد الله تحدثت كذلك عن سبب عدم تعاونها مع النجم ناصر القصبي في مسلسله الجديد "ممنوع التجول" الذي يعرض حاليًا، ونفت الأنباء المتداولة حول وجود خلاف بينهما، وقالت: "أبدًا ما في أي خلاف مع أستاذنا ناصر ولكن لسوء الحظ ما صار في فرصة".

ريم عبد الله تعلن ظهورها في برنامج رامز جلال

النجمة السعودية أكدت أيضًا عن أن هناك جزء ثالث يتم التحضير له حاليًا من مسلسل "عندما يكتمل القمر" الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرض جزئيه خلال الأشهر الماضية، ومن المقرر أن يعرض الجزء الثالث قريبًا عبر شبكة MBC، وعند سؤالها عن حقيقة ظهورها في برنامج "رامز عقله طار" مع النجم رامز جلال، أكدت ريم أنها سوف تظهر بالفعل في أحد الحلقات دون أن تحدد موعد تلك الحلقة، واكتفت بجملة "إن شاء الله".

ريم عبد الله وتقليد النجمات

ريم عبد الله أكدت في السياق نفسه أن النجمات اللاتي قامت بتقليدهن في برنامج "استوديو 21" الذي يعرض عبر شاشة MBC، لم يعلقن بشكل سلبي على تقليدها لهن، بل على العكس نالت طريقتها في التقليد إعجابهن.

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال ريم عبد الله كان الجزء الثاني من مسلسل "عندما يكتمل القمر"، الذي شارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنان فيصل العميري، وريم عبد الله، وميلا الزهراني، وميسون الرويلي، وأحمد الرشيد، ومحمد الطويان، والعمل من تأليف علاء حمزة، وإخراج عمر الديني، وقد عرض الموسم الأول من المسلسل في عام 2019 وحقق نجاحا ملحوظا وقت عرضه وتصدرت أخباره محركات البحث.