مسلسل "لعبة نيوتن" الحلقة 11 منى زكي تفقد ابنها واختفاء محمد فراج

منى زكي التي تقوم بدور هنا في مسلسل "لعبة نيوتن" أصيبت بحالة انهيار عصبي في الحلقة 11، وذلك عقب ولادتها لطفلها في أمريكا بمفردها، خاصة بعدما استمعت لرسالة زوجها حازم وعلمت أنها قام بطلاقها عبر الهاتف.

منى زكي تدخل في حالة انهيار بعد طلاق محمد ممدوح لها

منى زكي دخلت في صدمة عقب استماعها لرسالة زوجها حازم الذي يقوم بأداء دوره الفنان محمد ممدوح، كما أنها قررت أن ترسل له رسالة صوتية غاضبة تعبر فيها عن مدى صدمتها به وتطليقه لها وهي تقوم بولادة طفلهما، وبعد محاولة تهدئتها أفاقت على كابوس خاص بطفلها حيث اعتقدت أنه توفى بعد ولادته.

منى زكي تهدد الأطباء بالانتحار بسبب ابنها

وحاول حازم التواصل مع هنا، وقامت ممرضتها بالرد عليه وشرحت له حالتها وطالبته بالذهاب إليها على الفور، إلا أنه حاول التواصل مع المحامي المصري مؤنس، الذي يقوم بدوره الفنان محمد فراج؛ في أمريكا من أجل الذهاب للاطمئنان عليها.

وخلال الحلقة حاولت هنا رؤية ابنتها في الحضّانة، وهددت بقتل نفسها خاصة وأن الأطباء منعوها من رؤيته، دون أن يكشفوا هل يعاني من شيء أم لا، وانتهت الحلقة بحالة غموض، وبهروب منى زكي من المستشفى وهاتفت زوجها وهي تبكي دون أن تستطيع أن تحكي له ما حدث لها.

وكانت الحلقات السابقة قد شهدت معاناة منى زكي من تدخل محمد فراج في شؤونها ليفاجئها باعترافه لها بحبه، وهو ما جعلها مصدومة، وتركت المنزل الخاص به، كما تعرضت هنا لحالة ولادة مبكرة وقامت بالذهاب للمستشفى بمفردها.

مسلسل لعبة نيوتن

الجدير بالذكر أن "لعبة نيوتن" يشارك في بطولته منى زكي، ومحمد ممدوح، وعائشة بن أحمد، ومحمد فراج، وسيد رجب، وكمال أدهم وآدم الشرقاوي، والعمل سيناريو وإشراف على كتابته مها الوزير، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.