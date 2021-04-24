"مازلت أحبك يا زارا"..هل عادت زارا البلوشي لزوجها السابق بعد طلاقها من الثاني؟

المخرج سمير عارف أثار جدلا واسعا بعدما نشر رسالة جديدة موجهة لطليقته الفنانة زارا البلوشي مما زاد الحديث من جديد حول عودة الثنائي مرة أخرى بعد عامين من انفصالهما.

رسالة رومانسية من سمير عارف لطليقته زارا البلوشي

سمير عارف نشر على خاصية "الاستوري"عبر حسابه على "انستجرام" مقطع فيديو قصير من أحد الأفلام يعبر فيه البطل عن حبه للبطلة، لكن ما أثار الجدل هو لحظة تعبير البطل عن هذا حيث يقول: "مازلت احبك يا زارا"، مما جعل العديد من الجمهور يعتقد أن هذه الرسالة موجهة للفنانة زارا البلوشي الزوجة السابقة للمخرج السعودي، لكن سمير عارف عاد ونشر نفس المقطع عبر حسابه على "انستجرام" ووجهه بشكل مباشر للفنانة زارا البلوشي مما اعتبره البعض اعترافا صريحا بالحب وأنه يرغب في العودة إلى الفنانة العمانية.

جدل بسبب رسالة المخرج سمير عارف لزارا البلوشي

سمير عارف تفاعل الجمهور مع الفيديو الذي قام بنشره بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتمنى العديد منهم عودتهما من جديد فكتب أحد المتابعين تعليقا قال فيه: " الله يجمع بينكم و يصلحكم و ترجعون لبعض ان شاء الله"، ولم تكن هذه دوت الخليج المرة الأولى التي ينشر فيها سمير عارف ما يربطه بالفنانة زارا البلوشي حيث نشر خلال الأسابيع الماضية عبر حسابه على "انستجرام" صورة تجمعه بها، وقد أثارت الصورة ردود فعل واسعة من قبل متابعي المخرج السعودي، وطرحت العديد من الأسئلة حول تفاصيل هذا اللقاء الذي يأتي بعد أسابيع قليلة من إعلان الفنانة زارا البلوشي لطلاقها من زوجها الثاني، والصدمة التي تعرضت لها من جراء هذا الطلاق.

تعدد اللقاءات بين زارا البلوشي وسمير عارف

سمير عارف قد دعى في شهر يوليو الماضي طليقته من أجل حضور العرض الخاص لفيلم "نجد" الذي عرض لأول مرة في قاعات السينما في المملكة العربية السعودية، في وقت نشرت زارا البلوشي فيديو تظهر فيه مع سمير عارف وتقدم له التهنئة على فيلمه الجديد وقدم لها هو الآخر الشكر وأعرب عن سعادته بحضورها عرض فيلم "نجد" وشكرها على تلبية دعوته بينما أوضحت زارا البلوشي أنه من الصعب أن لا تحضر عملا يقوم بإخراجه سمير عارف، وكشفت كذلك عن إعجابها بالفيلم، وكان سمير عارف قد تزوج من زارا البلوشي في عام 2014، حتى أعلنت عن انفصالهما في شهر أغسطس 2019.

يذكر أن زارا البلوشي أعلنت انفصالها عن زوجها الثاني وذلك بعد شهر واحد من إعلان الزواج، وأكدت أنها تمر بحالة من الضيق الشديد بسبب هذا الانفصال.