خطيبة الفنان الفلسطيني محمد عساف السابقة تحتفل بزواجها

أعلنت الإعلامية الفلسطينية لينا قيشاوي، عن دخولها القفص الذهبي، ونشرت عبر حسابها الخاص في "إنستغرام"، صورا لها بفستان الزفاف.

وأرفقت قيشاوي على صورها الآية القرآنية: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً)".

ولم تكشف الإعلامية الفلسطينية عن العريس، فيما تلقت العديد من التهاني والتبريكات من خلال التعليقات.

وكانت القيشاوي قد ارتبطت بالفنان الفلسطيني محمد عساف والذي حصد لقب أراب أيدول بموسمه الثاني، وانفصلت عنه بعد فترة دون الكشف عن الأسباب.

لتعود بعد ذلك وتصرح لإحدى الصحف العربية قائلة:" لم يحدث الانفصال لعيوب في شخصية محمد عساف، فأنا أكن له كل الاحترام والتقدير، إلا أن الأمر وباختصار، هو قسمة ونصيب. وفي حالتي أنا وعساف فقد اكتشفنا بعض النقاط التي لا نتفق فيها فقررنا الانفصال قبل أن يصبح الأمر رسميا".

يذكر أن القيشاوي ولدت عام 1992 بمدينة ألماتا في كازاخستان لأب فلسطيني وأم من أصول روسية.