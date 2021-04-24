غدا.. الكينج يحتفل برحلة 42 عاما من الغناء في الأوبرا المصرية

يحيي الفنان الكبير محمد منير حفلا رمضانيا بدار الأوبرا المصرية في التاسعة والنصف مساء الأحد 25 أبريل على مسرح النافورة الخارجي وذلك ضمن البرنامج الفني الذى اعدته دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر وتحت إشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني.

أعد منير مجموعة من اشهر أعمالة الغنائية التى تعاون فيها مع كبار الملحنين والشعراء وتمثل محطات مهمة في مشواره الفني ورحلة من الغناء امتدت لأكثر من 42 عاما وتعبر عن قضايا وهموم الوطن وتعكس نبض واحساس الشارع والمواطن ومنها الوطني والديني والاجتماعي والعاطفي.. ووجه منير التهنئة لجموع المصرين بالشهر الكريم وذكري اعياد تحرير سيناء الذى يتواكب مع ليلة اقامة الحفل وأكد ان مصر القوية ستظل تفحر بجيشها وجنودها البواسل وبشعبها الابي الكريم كما يوجه منير مجموعة رسائل مهمة للجمهور خلال الحفل.

وشددت دار الاوبرا المصرية على ضرورة الالتزام التام بكافة الإجراءات الوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا ومنها ارتداء قناع الوجه وقياس درجة الحرارة والتعقيم والحفاظ على مسافات التباعد الامنه.