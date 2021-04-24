وفاة المطرب الأردني متعب الصقار

أعلنت الصفحة الرسمية للمطرب الأردني متعب الصقار، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خبر وفاته اليوم السبت 24 أبريل، وذلك بعد صراع ومعاناة مع المرض.
وكتبت صفحة متعب الصقار، عبر فيسبوك: «الفنان متعب الصقار في ذمة الله في 12 رمضان. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون».
يأتي ذلك بعدما ظهر الراحل متعب الصقار، في مقطع فيديو نشره في شهر فبراير الماضي، عبر فيسبوك، ظهر فيه على سرير بالمستشفى، بعدما تم بتر إحدى قدميه بسبب تداعيات الإصابة بمرض السكري.
قدم الراحل متعب الصقار، عدد من الأغاني الوطنية الأردنية البارزة، ومن أشهر الأغاني التي قدمها هي «كندرة الملايين» وتحتفي كلماتها بالصحفي العراقي منتظر الزيدي، الذي ألقى الحذاء في وجه الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن، بالحذاء في عام 2008.
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