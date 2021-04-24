السوشيال ميديا تفضح الشباب المغتصبين بمسلسل ”الطاووس”

عرضت قناة "النهار" حلقة جديدة من مسلسل "الطاووس" من بطولة سهر الصايغ وجمال سليمان، والذي يذاع في تمام الساعة 11 مساءً، بينما يبث على قناة "النهار دراما" في تمام الساعة 12 مساءً.

وخلال أحداث الحلقة الثانية عشر، تختفي أمنية من بيت فريدة ويحاول عاطف زوج أختها طردها، والسوشيال ميديا تفضح الشباب المغتصبين، ويحاول كمال الوصول للفتاة التي ادعت زورا في البرنامج بأنها أمنية.

يشار إلى أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، هبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رءوف عبد العزيز.