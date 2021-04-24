مسلسل "نسل الأغراب" الحلقة 11 جليلة تختار بين غفران وعساف

مسلسل "نسل الأغراب" الحلقة 11، عساف الغريب يطلب من غفران أن يحضر جليلة أمام الجميع ويخيّيرها بينه وبين غفران.

عرض غريب من عساف لغفران

عساف يقول لغفران أن جليلة إذا اختارته "أى غفران " سيعيد إليه أمه وسيترك البلد إذا أراد، ولكن إذا اختارته جليلة " أى عساف" فسيعيد إليه أمه أيضا ولكن مقابل أن يطلق جليلة في نفس اللحظة، وغفران يرفض العرض.

علي الغريب يضغط على غفران ليوافق على عرض عساف ولكن غفران يرفض النصيحة.

بكري يغدر بعساف

حمزة الغريب يقول لفاطمة خادمة عساف الغريب أن يحبها ويريد أن يتزوجها وأنه يفكر فيها من النظرة الأولى التي وقعت فيه عينه عليها.

نميري وعساف يعيدان أموال بكري إليه خاصة بعد أن عرفوا من دهب أن بكري ينوي إخفاء شامية في مكان بعيد عن عيون عساف.

المسلسل بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومحمد دياب ومي عمر وإخراج وتأليف محمد سامي.