مسلسل " ضل راجل" الحلقة 12 ياسر جلال يواجه الجميع لكشف المعتدي على ابنته

مسلسل " ضل راجل" الحلقة 12، شهد تخبر والدها جلال بأنها تزوجت " عرفيا " ولكنها لا تعرف أين ورقة الزواج حيث كانت معها حتى ليلة الحادثة.

شهد متزوجة عرفيا

شهد لم تخبروالدها بهوية الأب " سليم "، وجلال يذهب إلى والد غادة التي تعرف هوية الأب ويخبره بما حدث ويطلب مساعدته.

والد غادة صاحب النفوذ الكبير، ينهر جلال بشدة ويحذره من الاقتراب من ابنته، أو أن يذكر اسمها في أى شيء سواء رسمي أو غير رسمي.

سليم في حالة قلق

نادين تخبر حازم بأن شهد أخبرت والدها بأنها متزوجة وأن ورقة الزواج أصبحت الآن بين يديه وهو بدوره يخبر سليم، الأمر الذي أربك سليم بشدة.

والد ضابط المباحث يوسف يمر بأزمة صحية كبيرة، ويوسف الحزين على والده يستمر بالبحث عن المعتدي على شهد.