مسلسل "المداح" الحلقة 12 مواجهة بين حمادة هلال و أحمد بدير

في الحلقة 12 من مسلسل " المداح"، صابر يلوم والده لأنه استخدمه في الماضي في جلسات الدجل والشعوذة وأنه فضل باقي أبنائه عليه، ووالده يرد عليه بأنه كان مضطرا لذلك، وأنه حاول استخدام حسن لكن الأمر لم ينجح.

بيت الدهب

سلام يقول لصابر بأنه نادم على ما فعل ويطلب مسامحته، ولكن صابر يسأله عما حدث في بيت الدهب، وكيف مات الرجل ومن قام بقتله ولكن الأب لم يرد عليه، ويطلب من صابر أن ينسى ما حدث.

رحاب تشعر بحزن كبير بعد أن صدمها صابر بطلبه منها أن تبتعد عنه، وحسن يحاول التقرب من منال لكنها تنهره وتسأله عن صابر.

سمير يطارد صابر

صابر مضطرا يخرج قطعة من الدهب لتاجر السلاح هاني بوساطة من سمير أبو المجد الذي يطلب من صابر أن يخرج باقي قطع الدهب.

كما يطلب سمير من صابر أن يقابل جابر المحامى على وجه السرعة، وهاني يطلب من سمير أن يعامل المداح باحترام لأنه ليس شخص عادي.