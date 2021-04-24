مسلسل "موسى" الحلقة 11 أول ظهور لـ سمية الخشاب

مسلسل موسى الحلقة 11.. موسى يذهب إلى سوق باب اللوق وينام هناك للبحث عن عمل، وهناك يلتقي بالمعلمة حلاوتهم " سمية الخشاب" ويطلب منها أن تبحث له عن عمل.

موسى يلتقي بحلاوتهم

موسى يعمل في محل حلاوتهم وسط اعتراض من شقيقها المعلم وهبة " سيد رجب "الذي يتاجر بالممنوعات.

كحلة تطلب من ابنها نوفل أن يذهب بها إلى شفيقة خاصة وأنها تعانى من الحياة معه حيث يتركها دون طعام أو شراب.

الضابط جون الذي تم نقله من مصاخة بلد موسى والذي أصبح يعمل في المخابرات البريطانية، يطلب من شهاب أن يبلغه بكل كبيرة وصغيرة يعرفها.

صباح ليست حامل

نوفل يذهب بالمأذون و اثنين من الشهود إلى شفيقة ليتزوجها لكنها تعاود طرده فيضربها دوت الخليج وفانية.

صباح لم تكن حامل فقد كان حملا كاذبا الأمر الذي جعل شداد يجن جنونه.

المسلسل بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وفريدة سيف النصر وهبة مجدي وتأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة .