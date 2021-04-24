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فيديو يرصد الكواليس الطريفة بين نيللي كريم و آسر ياسين في "عشان الـ Big Million"

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القاهرة ـ دوت الخليج السبت,24 نيسان (أبريل) 2021 - 14:36

عرض برنامج ET بالعربي، فيديوهات حصرية وخاصة من المسلسل الإذاعي "عشان الـ Big Million " الذي يقدمه الثنائي نيللي كريم و آسر ياسين، يومياً على راديو إينرجي، 92.1.

وبحسب بيان رسمي فالفيديوهات التي تم عرضها تظهر نيللي كريم خلال تسجيل أغنية التتر الخاصة بالمسلسل والتي حققت أكثر من 200 ألف مشاهدة في وقت قليل، بتعليمات من سيناريست العمل تامر حبيب، حيث كانت الأغنية على طريقة مهرجان نيللي كريم وآسر ياسين السابق مليونير مليونير في مسلسل " 100 وش" الذي جمعهما معًا العام الماضي في رمضان 2020.

وأظهرت الفيديوهات الكواليس الممتعة التي كانت خلال تسجيل الحلقات، ما بين فريق العمل.

كان آسر ياسين ونيللي كريم قد عادا إلى تقديم الكوميديا الغنائة في تتر مسلسلهما الإذاعي الجديد وعشان الـ Big Million على طريقة مهرجانهما السابق "مليونير مليونير"، والتتر الذي كتب كلماته تامر حبيب وشارك في غنائه للمسلسل الذي يذاع في رمضان على محطة راديو إنرجي 92.1، يلخص أحداث العمل بكلمات كوميدية وحوار ساخر بين أبطاله.

"عشان الـ Big Million" الذي يقوم ببطولته نيللي كريم وآسر ياسين، ويؤلفه تامر حبيب، وتخرجه الإعلامية زهرة رامي في تجربتها الأولى، تدور أحداثه حول آدم منجي شاب مستهتر يقرر عمه حرمانه من الميراث وتوقف إمداده المادي ويشترط عليه الزواج قبل أن يرث أمواله.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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