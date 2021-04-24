احمد كرارة ينعى الطيار أشرف أبو اليسر

نعى الفنان احمد كرارة ، الطيار أشرف أبو اليسر ، الذى توفي منذ قليل ، وذلك بعد تعرضه خلال الفترة الأخيرة لوعكة صحية.

ونشر أمير كرارة صورة للطيار الراحل ، وعلق قائلا : "لا حول ولا قوة الا بالله ، وفاة الطيار أشرف أبو اليسر ".

وعرف الطيار أشرف أبو اليسر إعلاميا بعد دخوله في أزمة مع الفنان محمد رمضان ، وسحبت منه وزارة الطيران رخصة القيادة مدى الحياة ، بعدما ظهر في فيديو وهو يسمح لمحمد رمضان بقيادة الطائرة.

وبعد نزاع قضائي دخل الطرفين فيه خلال الفترة الأخيرة ، حكمت المحكمة لصالح الطيار أشرف أبو اليسر بتعويض 6 ملايين جنيه لتعويض الضرر الذي نتج عن فقدان عمله.

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