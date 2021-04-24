الفاشينيستا السعودية روزانا اليامي تقرر التبرع بأعضائها بعد وفاتها

أعلنت الإعلامية والفاشينيستا السعودية روزانا اليامي، التبرع بأعضائها بعد وفاتها، موضحة أنها قررت إهداء جميع أعضاء جسمها لشخص آخر بعد موتها؛ حتى تكون حياة ثانية له.
وقالت روزانا اليامي في منشور عبر حسابها على ”إنستغرام“: ”علمني بابا حبيبي أن في العطاء متعة أكبر بكثير من الأخذ.. وكلما مرت الأيام وكبرت اكتشفت جانبا جديدا فيها.. فكرت كيف عطائي ما يتوقف لو وقف قلبي وتركت الحياة اللي أحبها“.
وأضافت الفاشينيستا السعودية الشهيرة: ”وجدت المركز السعودي لزراعة الأعضاء.. ما ترددت لحظة أن أهدي جميع أعضاء جسمي لكي تكون حياة ثانية لشخص آخر ويمتد عطائي على الأرض“.
واختتمت روزانا اليامي حديثها عن قرار تبرعها بأعضائها بالدعاء لوالدها، قائلة: ”اللهم اجعلها في ميزان حسنات الرجل الوحيد الذي أحببت.. والدي ومعلمي عبدالباقي اليامي.. الله يرحمك حبيبي“.
وكانت قد كشفت الإعلامية السعودية، ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي روزانا اليامي، السبب وراء نزعها الحجاب مؤخرا بعدما أعلنت عن ارتدائه في منتصف العام الماضي 2020.
وأوضحت اليامي أنها حاولت واجتهدت في الاستمرار بارتداء الحجاب ولكنها لم تستطع.
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