“بيدوزي” إصدار جديد لرسومات المتحركة مكتوب باللغة الملقاشية

آنتاناناريفو- العمانية:

أصدر مُؤلف الرسومات المتحركة الملقاشي “كريستيان راندريا” الجزء الأول من أول ألبوم له تحت عنوان (بيدوزي) والذي كُتبَت نصوصه باللغة الملقاشية. يتناول هذا الجزء الواقع في 32 صفحة والصادر عن دار نشر (باندز رول) تحقيقات المفتشة (ماهيري)، وهو عمل مكتوب باللغة الملقاشية. ومع أن ألبومات الرسومات المتحركة الصادرة عن دار نشر (باندز رول) تقتصر حتى الآن على اللغة الملقاشية، إلا أن المؤسسة تنوي في القريب العاجل دعم الأعمال المكتوبة باللغة الفرنسية. ويعود تاريخ الرسومات المتحركة في مدغشقر إلى 1961، حيث كان ظهور أول عمل من هذا النوع على يد (جان رامامونجيسوا) غير أن

ازدهارها انتظر لبعض الوقت ولم يعرف حقيقية نموه الكبير إلا في ثمانينات القرن الماضي، خاصة بفضل ناشِرِينَ مثل (هوراكا) و(دانز). وعاود الركود هذا القطاع خلال العقد الأخير، وأصبح عدد المؤلفين الذين يتمكنون من نشر أعمالهم لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، علما بأنهم يلجئون إلى دور نشر خارجية لذلك، يعتبر صدور (بيدوزي) على يد ناشر

محلي مبعثا على الأمل بالنسبة لهواة الرسوم المتحركة في الجزيرة الكبرى.

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