إيــاد الشكيري يحصد عددا من الجوائز الدولية في التصوير الضوئي

كتب: يوسف بن سعيد المنذري

حصد المصور العماني إياد الشكيري عددا من الجوائز الدولية في مسابقات التصوير الضوئي التي أقيمت في رومانيا وسنغافورة ومولدوفا، ويعد الشكيري من المصورين البارزين في السلطنة بما تنتجه عدسته من ابداعات في توثيق حياة الناس والمواقع الأثرية وجماليات الصحراء حيث حقق 14 إنجازا دوليا و33 قبولا للأعمال الفنية.

وقد فاز الشكيري بجائزة شرفية بمحور الأبيض والأسود في رومانيا من بين 555 مشاركا عن صورته (فاطمة) ، أما في سنغافورة فقد حاز على شريط الفياب الأزرق في المحور الملون حيث بلغ عدد الأعمال المشاركة 1847 من 466 مشاركا، ونال الميدالية البرونزية بمحور الأبيض والأسود بدولة مولدوفا عن صورة الرمـــل .

وحول الإنجازات التي حققها الشكيري قال : الإنجاز يترجم الجهد الذي نبذله في التصوير والذي يكلفنا الكثير من الوقت وقطع المسافات واستكشاف الأماكن واختيار الزوايا المناسبة والأدوات اللازمة، وليس من السهل المنافسة في المسابقات الدولية التي تشهد مشاركات مئات المصورين وآلاف الأعمال وهنا أشعر بنوع من التحدي مع الذات لقياس مدى تطور قدراتي في المنافسات المحلية والدولية للاستمرار نحو المزيد من التجارب والمغامرات في استكشاف المواقع السياحية والأثرية وتسليط الضوء على حياة الناس الذي يتطلب من المصور أن يكون حاضرا بعدسته لاقتناص الفرص في توثيق مشاهد لتكون جزءا من الذاكرة.

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