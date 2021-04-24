اللي مالوش كبير.. شاهد| سيف الخديوي يرمي يمين الطلاق على قدرية  

شهدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل "اللي مالوش كبير"، صراعا دراميا كبيرا بين دينا فؤاد "قدرية" وزوجها أحمد العوضي "سيف الخديوي"، وقدمت دينا فؤاد مشهدا عبقريا، حيث علم سيف الخديوى بلقاء "قدرية" مع خصمه "رفعت الدهبى" خالد سرحان دون علمه، وصفعها على وجهها ولم تشفع له توسلاتها بالصفح عنها، وطلقها أمام شقيقه، وانهارت "قدرية" بمجرد سماعها يمين الطلاق.

ونجحت دينا فؤاد في الإمساك بتفاصيل شخصية "قدرية" والالمام بكل مفرداتها حتى أنها أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وتم صنع "كوميكسات" على شخصيتها، خصوصا بعدما أشعلت "قدرية" الأحداث بعد أن كشفت علاقة "سيف الخديوى" أحمد العوضى، بـ"غزل" ياسمين عبد العزيز، لتتصاعد الأحداث وتأخذ منعطف أكثر تشويقا، وينشأ صراع بين "قدرية" دينا فؤاد، و"غزل" ياسمين عبد العزيز، على "سيف الخديوى".

مسلسل "اللى مالوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.

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