مصطفى درويش-كله بالحب

بعد أن أكد خلال الأسابيع الماضية انسحابه من مسلسل كله بالحب، تراجع الفنان مصطفى درويش عن القرار وأعلن عودة استىناف تصوير مشاهده، وكتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رجعت لتصوير كله بالحب، علشان اكل عيش ناس ورا الكاميرا كتير بيستنوه من الموسم للموسم رجعت علشان فلوس ناس مالهاش ذنب

رجعت علشان الناس حبيت شخصيه كراكيبو

رجعت علشان ربنا مايزعلش مني ان كنت سبب في قطع عيش حد أو ضياع فلوس حد".

مسلسل "كله بالحب" من بطولة زينة وأحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.

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