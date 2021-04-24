أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر وعائلة الراحل تتهمه بالتسبب في مرضه

وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة مع الفنان محمد رمضان عن عمر 65 عاماً، عصر اليوم، بعد تعرضه لأزمة صحية طارئة اثناء تواجده في العناية المركزة، في حين تجاهل محمد رمضان خبر رثائه على حساباته على السوشيال ميديا، منشغلاً بالترويج لمسلسله "موسى" في تدوينة نشرها قبل قليل، بينما حلّ الخبر كالصاعقة على رواد السوشيال ميديا وعائلة الراحل التي اتهمت بشكل غير مباشر الفنان المصري محمد رمضان في الضلوع بوفاته، كذلك نعى الراحل عدد من المشاهير بينهم المنتجة مها سليم التي كان لها قراءة مؤثرة لواقعة الوفاة، فتعرفوا معنا التفاصيل.

وفاة الطيار اشرف ابو اليسر

الطيار المصري أشرف أبو اليسر رحل عن عالمنا عصر اليوم بعد احتجازه بغرفة العناية الفائقة داخل احدى المستشفيات عقب تدهور حالته الصحية، متوفياً عن عمر 65 عاماً، وأكد خبر الوفاة محامي الطيار وأفراد من عائلته.

وتأتي وفاة الطيار ابو اليسر بعد أقل من أسبوعين من الحكم الذي حصل عليه مؤخرا ضد محمد رمضان بتعويض 6 ملايين جنيه، وتعود بداية الأزمة الى اشهر ماضية بعد أن سحبت وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، جراء سماحه لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة والتصوير داخلها، بعدها دخل الطرفان في نزاع قانوني وقضائي انتهى بتغريم رمضان مبلغ 6 ملايين جنيه تعويضاً عن الضرر الذي لحق بأبو اليسر.

محمد رمضان يتجاهل التعليق على وفاة الطيار

من جهته، تجاهل محمد رمضان تماما التعليق على خبر وفاة الطيار أشرف أبو اليسر ولم يكتب أي تعليق الى الآن يرثيه فيه، واكتفى قبل قليل بنشر صورة له من مسلسله "موسى" المعروض حاليا في سباق دراما رمضان 2021 يستعرض فيها تصدر مسلسله الترند حيث علق قائلاً :"الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك مسلسل #موسى تريند رقم واحد على يوتيوب #ثقة_في_الله_نجاح".

تعليق محمد رمضان على مسلسله وتجاهله لخبر وفاة الطيار، استفز رواد السوشيال ميديا الذين وصفوا تصرف النجم المصري بالمستفز جداً معتبرين بأنه كان الأجدى به تقديم التعازي بالراحل خاصة مع الاتهامات التي تُصوب نحو الأول بكونه السبب في ايقاف الطيار عن مزاولة مهنته وما تلاها من دخوله بأزمات نفسية جراء ذلك.

عائلة الطيار تتهم محمد رمضان بالتسبب في وفاته

عائلة الطيار ابو اليسر أكدت خبر وفاته على لسان عبير المستكاوي التي نعت زوج شقيقتها الطيار في تدوينة حزينة جداً على حسابها عبر الفيسبوك، واتهمت فيها الفنان محمد رمضان بالضلوع في وفاة صهرها بعد تدهور حالته النفسية والصحية عقب ايقافه عن العمل في ممارسة مهنة الطيران.

وكتبت عبير المستكاوي في تدوينتها :"مع السلامة يا اطيب واحن قلب مع السلامة ياحبيبي الله يرحمك ..زوج اختي في ذمة الله كابنن طيار اشرف ابو اليسر .. ارجو الدعاء له بالمغفرة والرحمة .. وحسبي الله ونعم الوكيل فيك يامحمد يارمضان قهرت الرجال وكنت السبب في تدهور حالته النفسية والصحية ..وعند الله تجتمع الخصوم .. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يابعيد

المشاهير ينعون الطيار الراحل

بدورهم، سارع بعض المشاهير الى نعي الراحل وكتابة تدوينات رثاء حزينة، فنشر الفنان احمد كرارة، شقيق أمير كرارة، صورة الطيار الراحل ونعاه قائلاً :" لا حول ولا قوة الا بالله ، وفاة الطيار أشرف أبو اليسر",

المنتج شاهين فولجا نعى الطيار الراحل عبر الفيسبوك معتبرا ان :"الطيار اشرف ابو اليسر مات بسبب تدهور حالته النفسيه..، مضيفا بأن "الزعل بيموت".

المنتجة المصرية مها سليم نعت الطيار ابو اليسر بالكثير من الأسى وكتبت تدوينة طويلة جاء فيها :"بصو بعيد عن الهري في الموضوع ده ، ربنا يرحم الراجل ويحسن اليه يارب ويصبره اهله ، اولا الاعمار بيد الله محدش يقول فلان او فلانه السبب ، ثانيا اكيد في اسباب وممكن يكون منها النفسيه وفعلا ممكن الزعل والحزن يموت اه يموت ، ثالثا خلونا بس نحاول نتعلم اي درس من دروس الحياه ان مافيش حاجة دايمة ولا مستهله ولا حد عارف بكره ربنا مخبي لنا ايه ..".

وتابعت قائلة :"رابعا هو جري ورا التعويض المادي وفي الاخر ايه سابه ، ومحمد جري ورا انه ما يدفعش ودلوقتي ايه ؟ اكيد مش هايعرف ينام حتي لو راح ودفع ل اهله فلوسه كلها ، ازاي ها تنام يا محمد وانت حاسس ان يمكن يكون الراجل ده مات وهو مقهور على شغله مش علي الفلوس؟".

مها سليم ختمت تدوينتها بموعظة وجهتها للجميع قائلة :"بس خلونا نفهم ونتعظ ونقول انها مش مستهله خالص خالص والله انك تنام مرتاح ولا جاي علي حد ولا حد ليه حاجة عندك وانها بالنسبه ليك ولا تسوي ولا يبقي غير كلام الناس عنك في اخلاقك مش في وضع في الدنيا دي اهم حاجة من وجهه نظري ربنا يرحمه ويحسن اليه" مضيفة :"وبالمناسبه انا بكره محمد رمضان من زمان وما اعتقدش اني هاحبه في يوم من الايام".

إلزام محمد رمضان بدفع تعويض كبير للطيار

محمد رمضان كان قد واجه في 7 ابريل الجاري 2021 حكما من المحكمة يلزمه بدفع تعويض مالي يقدر بـ6 مليون جنيه للطيار أشرف أبو اليسر، وذلك بعد إيقاف الأخير عن العمل بسبب أزمة الفيديو الشهيرة داخل الطائرة.

وأصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكماً اليوم ضد محمد رمضان بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر، بمبلغ 6 مليون جنيه وذلك عن الأضرار التى لحقت به بسبب نشر محمد رمضان صورة وهو على متن طائرة يقودها أبو اليسر، واتهمت المحكمة محمد رمضان باستغلال صورة الطائرة وأبو اليسر في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة، واعتبرت ذلك مشهدا استعراضيا في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية بالطيار والذي صدر بحقه وقتها قرار بمنعه من مزاولة المهنة.

وتجاهل محمد رمضان حينها التعليق مباشرة على الحكم الجديد ضده في قضية الطيار الموقوف، ولكنه نشر فيديو ظهر به وهو يقوم بتصرف غريب، واعتبره الجمهور رداً غير مباشر منه على الحكم، حيث ظهر محمد رمضان وهو مستلقٍ داخل حمام السباحة وهو يلقي الأموال في الماء، وهو ما أثار الجدل بين الجمهور وتعرض بسببه لانتقادات واتهمه البعض بالقيام برد فعل استفزازي في القضية، بإشارته غير المباشرة إلى عدم اهتمامه بدفع التعويض والأموال للطيار الموقوف.

والأزمة تصاعدت بين الفنان محمد رمضان، والكابتن طيار أشرف أبو اليسر، بعد أن سحبت وزارة الطيران ترخيص أبو اليسر مدى الحياة، بعد أن سمح لرمضان بالدخول لمقصورة الطائرة، والتصوير داخلها، بعدها دخل الطرفان في صراعات على السوشيال ميديا ثم دخلا في نزاع قانوني وقضائي انتهى بتغريم رمضان مبلغ 6 ملايين جنيه تعويضاً عن الضرر الذي لحق بأبو اليسر.