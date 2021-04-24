مسلسل "النمر" الحلقة 11 محمد رياض يطلب نرمين الفقي للزواج، كما تشهد الحلقة تطورات مشوّقة بينها كشف "عامر العقاد" لمخبأ النمر، فماذا سيجري بينهما؟ تابعوا معنا تفاصيل الحلقة 11 من مسلسل النمر المعروض حالياً ضمن سباق دراما رمضان 2021.

احداث مسلسل "النمر" الحلقة 11

الحلقة 11 من مسلسل النمر تنطلق بكشف عامر "أحمد عبد الله محمود" ، للنمر محمد إمام" حيث يتوجه لمكان مخبئه ويصوب المسدس فى رأسه، كما يأمر سكلانس أن يضع يدي النمر في "قيد الحديد"، إلا ان النمر يركله بسرعة ويخطف منه المسدس، ويعرض عليه العمل معه مقابل مبلغ كبير فيوافق.

يتوجه الشيمي "محمد رياض" لمحل شمس " نرمين الفقى " وتدور بينهما دردشة تعود الى الماضي حيث كانا يجمعهما الحب، ويذكرها بأن والدها قد طرده من المحل عندما تقدم لطلب يدها، فيعيد الشيمى نفس الطلب ويتقدم بطلب يد شمس مره أخرى، مناشدا اياها بأن تنسى الماضي، لكنها ترفض طلبه.

وكانت شمس "نرمين الفقي" قد قررت نقل الخمسة مليون دولار من شقتها لتخفيها في شقة نوح "محمد إمام" بمساعدة ابنها علي "محمد مهران".

على مقلب آخر، تحاول حنان سليمان زوجة عنتر الحلق "بيومى فؤاد " بأن تجعله يعود لـ سالي زوجته الثانية التي طلقها ولكنه يرفض الحديث بهذا الشأن، ويخبرها أنه قد حجز الحمام اليوم بمفرده ليستجم، وما ان يدخل الحمام حتى يفاجئه النمر عليه ويحاول اغراقه في المياه.

ابطال مسلسل النمر

مسلسل النمر من إخراج شيرين عادل ومن تأليف محمد صلاح العزب، بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، بيومي فؤاد، محمد رياض، علاء مرسي، محمد مهران، ولاء الشريف، أحمد خالد صالح، وعمرو عبد الجليل.