معتصم النهار ضيف برنامج "رامز عقله طار" الحلقة 12

برنامج "رامز عقله طار" الحلقة 12، وقع بها الفنان معتصم النهار ضحية لمقالب رامز جلال في الحلقة 12 من برنامج "رامز عقله طار"، والذي يعرض على قناة mbc مصر، وبه يتعرض معتصم النهار لمقلب مرعب في البرنامج.

معتصم النهار في الحلقة 12 من برنامج "رامز عقله طار"

ووقع الفنان معتصم النهار ضحية لمقالب رامز جلال في الحلقة 12 من برنامج مقالبه "رامز عقله طار"، والذي يعرض على قناة mbc مصر في موسم رمضان، وحل ضيفاً في الفقرة الوهمية من البرنامج مع المذيعة سارة مراد وحسن العسيري وإقناعه بالمشاركة في موسم الرياض قبل استدراجه للمقلب المرعب في البرنامج.

ويواجه معتصم النهار تجربة مرعبة في برنامج "رامز عقله طار" بعد انتهاء أول فقرتين في البرنامج، ودخوله الكبسولة الهوائية لتجربتها، قبل أن يصدم بتعطلها في الهواء ويدفعه رامز جلال منها، فكيف سيكون رد فعله بعد مقلب الحلقة؟

برنامج "رامز عقله طار"

ويعتمد مقلب رامز جلال الجديد على حيلة جديدة بتدبير حادث تعطل أثناء ركوب الضحايا الملاهي والألعاب الهوائية الخطيرة في موسم الرياض، ويتنكر رامز جلال في هيئة أحد الأشخاص الذين يقع عليهم الاختيار لتجربة الملاهي مع ضيف الحلقة قبل أن يدفع الضحية من الملاهي إلى حمام السباحة.

ويقع عدد من النجوم ضحايا لمقالب رامز جلال في برنامج "رامز عقله طار" وعلى رأسهم الفنان دينا الشربيني وجميلة عوض وأحمد مالك وويزو وإسلام إبراهيم وروجينا وأحمد سعد وكريم عفيفي وسمية الخشاب وعدد من لاعبي الكرة مثل جنش ومروان محسن ورمضان صبحي بالإضافة إلى مغني المهرجانات حمو بيكا وغيرهم.