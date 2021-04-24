مسلسل "الطاووس" الحلقة 12 سهر الصايغ تعود لمنزل والدها، فالحلقة 12 تشهد أحداثاً لافتة بعدما كانت سهر الصايغ طردت من منزل والدها الذي توفي حزناً عليها بسبب فضيحة الفيديو المنتشر، لتعود سهر الصايغ "أمنية" للمنزل الذي عاشت فيه طفولتها واجمل ذكرياتها العائلية بعد انتشار فيديو جديد لبراءتها من التهمة التي دمرت لها حياتها.. فتابعوا معنا التفاصيل.

مسلسل "الطاووس" الحلقة 12

بعد انتشار فيديو اعتراف علي امام بجريمة الاغتصاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومقتله، تعود أمنية "سهر الصايغ" إلى منزل والدها مجدداً في حين يسارع خطيبها السابق فيجو "خالد عليش" للإعتذار لها عن ظلمه لها.

عودة امنية للمنزل تلقى معارضة من زوج شقيقتها " أشرف مصيلحي" فيحاول افتعال المشاكل معها لإجبارها على ترك المنزل معتبرا بأنها سببت المشاكل الكبيرة للعائلة بعد فيديو اغتصابها في حفل الزفاف بالساحل الشمالي.

على المقلب الآخر، يتقدم فيجو بعرض زواج من أمنية مع اشتراطه عليها بأن يتركا الحارة التي يعيشان فيها، بينما تقرر فرح الزاهد مساعدة سهر الصايغ بعد انتشار فيديو براءتها.

مسلسل "الطاووس "

مسلسل "الطاووس" أثار جدلاً كبيراً في الفترة الماضية بسبب أحداثه الجريئة، وواجه صناعه أزمة وذلك بعد إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر التحقيق بشأن المشاهد الجريئة التي قدمت في الحلقات الأولى للمسلسل، ليتم بعدها الموافقة على عرض بقية الحلقات في ظل تضامن عدد كبير من النجوم والجمهور مع المسلسل والاشادة بقصته وتناوله أحداث إجتماعية جريئة.

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم بجانب سهر الصايغ وأبرزهم جمال سليمان وجمال عبد الناصر وهبة عبد الغني وفرح الزاهد وأحمد فؤاد سليم وخالد عليش وغيرهم.