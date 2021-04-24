 ننشر صورة الضابط الخائن محمد عويس بالبدلة الحمراء

ننشر صورة الإرهابي الضابط السابق المقدم محمد عويس، والذي يحاكم على خلفية انضمامه لخلية انصار بيت المقدس الإرهابية، ومحكوم عليه بالاعدام في القضية رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٤ جنايات أمن الدولة العليا، بعد أن أرشد الإرهابيين عن خط سير صديق عمره المقدم محمد مبروك الضباط بقطاع الامن الوطني، مقابل ٢ مليون جنيه، وتم اغتيال الشهيد محمد مبروك بعد تنفيذ عملية إرهابية كان سبب فيها محمد عويس.

ويعد الإرهابي محمد عويس من أبرز الأسماء التي ظهرت في القضية المعروفة إعلاميا بأنصار بيت المقدس والتي تعد من أكبر القضايا الإرهابية في تاريخ مصر الحديث لاحتواء القضية على عمليات إرهاب واغتيالات لقيادات بالدولة حتى انتهت إلى أحكام رادعة ضد المتهمين، وكان لعويس دور في إمداد التنظيم الإرهابى بمعلومات عن تحركات خط سير زميله محمد مبروك مما ساعد أنصار بيت المقدس في اغتياله بإطلاق النيران عليه فأصيب بـ 13 طلقة بمنطقة مدينة نصر أثناء ذهابه إلى العمل حتى صدر بحقه حكم بالإعدام في تلك القضية.

وعاقبت المحكمة بتلك القضية وبإجماع الآراء هشام عشماوي، والفلسطينيين الهاربين أيمن نوفل ورائد العطار القياديين بحركة حماس و34 آخرين بالإعدام شنقا والسجن المؤبد لـ 61 متهما والمشدد 15 عاما ل 15 متهما و10 سنوات لـ 21 متهما و5 سنوات لـ52 آخرين وانقضاء الدعوى ضد 22 متهما للوفاة لارتكابهم 54 جريمة إرهابية منها تفجيرات مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء واغتيال ضابط الأمن الوطني المقدم محمد مبروك واللواء محمد السعيد مدير المكتب الفني لوزير الداخلية الأسبق ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق وآخرين.

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