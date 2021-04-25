مسلسل "نسل الأغراب" الحلقة 12 جليلة ترفض الانجاب من غفران مرة أخرى

مسلسل "نسل الاغراب" الحلقة 12، عساف الغريب يعرف مكان شامية بعد أن كلف رجله مسعد بمراقبة رجل بكري الذي قام بزيارتها.

غفران يقتل أحد رجاله في أحداث مسلسل "نسل الأغراب"

دهب تخبر عساف الغريب أن بكري ينوي إخفاء شامية، وأنها معجبة به من النظرة الأولى، وفاطمة تحذره منها.

غفران الغريب يقتل أحد رجاله الذين يعملون في تجارة الممنوعات التي يملكها بعد أن حاول ذلك الرجل الهرب ليرى أهله، فمن يعمل هناك لا يترك مكان عمله أبدا.

عساف الغريب يتفق مع بكري على الشراكة في تجارة السلاح، على أن يقوم عساف بجلبه و بكري بتوزيعه.

جليلة تصدم غفران

غفران يطلب من جليلة أن ينجب منها مرة ثانية وهي ترفض، فيرد عليها بأنها ترفض اقترابه منها منذ خروج عساف الغريب، وأن شكوكه لو تأكدت فستخسر الكثير.

جليلة تقول لخادمتها رداً على سؤال الخادمة عما إذا كانت ما تزال تحب غفران أم لا، ترد عليها بأن أسوأ شيء هو أن يتوقف قلبها فجأة عن حب شخص كانت تحبه في الماضي.