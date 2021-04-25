مسلسل "لعبة نيوتن" الحلقة 12.. منى زكي تستنجد بمحمد فراج لاسترداد ابنها من المستشفى، وتعرض هنا على معالجة نفسية من أجل تقيم حالتها، كما تم تهديدها بتسليم ابنها إلى الرعاية الاجتماعية.

أمينة تكشف سر بدر في الحلقة 12 من "لعبة نيوتن"

عائشة بن أحمد "أمينة" تصدم "حازم" محمد ممدوح بعدما تخبره أن "بدر" سيد رجب يحاول ان يساعده لكنه يتعجب من حديثها ومن طبيعة المساعدة التي يسعى لها بدر الذي يؤكد لأمينة أن حازم يريد التقرب منها لكنه يخشى ذلك.

في وقت تجرح أمينة بدر بعدما تذكره بسر ابنته التي قامت بهجره منذ سنوات وتركته بمفرده، لكنها تعود وتتأسف له عن ما حدث، ويسعى بدر لتقوية أمينة ويؤكد إعجابه بها بعدما طلبت من حازم أن يذهب من أجل لقاء زوجته.

منى زكي تستنجد بمحمد فراج

منى زكي "هنا" تذهب إلى "مؤنس" محمد فراج من أجل أن يساعدها في إعادة ابنها له، وتسيطر على هنا حالة من الانهيار الكاملة ويطلب منها مؤنس أن تحاول السيطرة على نفسها من أجل العودة إلى المستشفى، لكنها تستمر في حالتها حتى يتصل بها حازم من جديد ويطلب الاطمئنان عليها وعلى ابنهما وترفض اخباره بما حدث وتؤكد له أن حالتها وابنها مستقرة لكن الأخير يحتاج إلى بعض الوقت في الحضانة بسبب ميلاده في وقت مبكر من الموعد المقرر، ويعتذر حازم لهنا عن ما حدث ويؤكد لها حبه.

هنا تواجه أزمة فقدان ابنها إبراهيم

مؤنس يخبر هنا بحقيقة ما حدث وأن حالتها العصبية تسببت في تبليغ المستشفى بما حدث منها، ومنع تسليم ابنها لها نتيجة تهديدها بالانتحار لذلك يجب عليها أن تذهب إلى محامي متخصص لإقناع المستشفى بتسليمها ابنها، وتذهب هنا مع مؤنس وهناك تستمع إلى المحامي الذي يؤكد أن هناك احتمال أن يتم تسليم ابنها إبراهيم إلى والده، أو إلى الرعاية الاجتماعية.

وتفقد هنا اعصابها بسبب هذه الخطوة لكن المحامي يؤكد لها أن عليها أن تجلس مع طبيبة نفسية لمعالجة حالتها ومراجعتها مع المحكمة، وفي أثناء جلوس هنا مع الطيبة تخبرها بكل ما حدث، لكنها تعود وتفقد اعصابها من جديد.

الجدير بالذكر أن "لعبة نيوتن" يشارك في بطولته منى زكي، ومحمد ممدوح، وعائشة بن أحمد، ومحمد فراج، وسيد رجب، وكمال أدهم وآدم الشرقاوي، والعمل سيناريو وإشراف على كتابته مها الوزير، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن. تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.