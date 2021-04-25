مسلسل "عشرين عشرين" الحلقة 13 سما تذهب لسلطان ليتنازل عن قضيته ضد صافي، الذي يواجه لحظات صعبة في التحقيق معه، بينما تلتقي سما "نادين نسيب نجيم" لأول مرة بيزن "جنيد زين الدين" قاتل شقيقها.

سما تلتقي لأول مرة بقاتل شقيقها

نادين نسيب نجيم "سما" في الحلقة 13 من مسلسل "عشرين عشرين" وبعد انتهائها من العمل في منزل "صافي" قصي خولي، وعند مغادرتها تلتقي بـ"يزن" جنيد زين الدين قاتل شقيقها "جبران" رامي عياش، وتحاول سما أن تتمالك اعصابها في هذه اللحظات، بينما يلتقي يزين بوالدته التي تشعر بالسعادة لزيارة نجلها بعد هروبه الطويل من الشرطة، ويطلب من والدته عدم اخبار شقيقه صافي بزيارته لها.

صافي يطلب من أحد رجاله البحث عن شقيقه "يزين" لأنه يخشى من أن تجده الشرطة التي تصل إلى متجر صافي وتطلب منه أن يذهب إلى القسم من أجل التحقيق معه، وأثناء خروج "يزن" من منزل والدته يكتشف وجود الشرطة أمام متجر شقيقه والقبض عليه، فيحاول الهروب بشكل سريع.

سلطان يقدم بلاغ ضد صافي

قصي خولي "صافي" يكتشف أثناء التحقيق معه أن هناك بلاغ مقدم ضده من "سلطان" فادي أبو سمرة، وذلك على أثر الاعتداء عليه، ويتعجب صافي من البلاغ لكونه تأخر لأيام ويعترف بما حدث مما يجعله يواجه أزمات وتحديدا أن جميع الخطط التي وضعتها الشرطة سوف تنهدم بسبب عدم وجود صافي.

نادين نسيب نجيم "سما" تذهب إلى "صافي" قصي خولي في السجن من أجل الاطمئنان عليه وتخبر الشرطة بانها خطيبته، وتسعى للتقرب منه لمعرفة تفاصيل جديدة، وتؤكد له أنها سوف تعود وتقنع "سلطان" بالتنازل عن البلاغ الذي قدمه ضده، لكن صافي يرفض ما تفكر فيه ويطلب منها عدم الاقتراب من سلطان، كما يطلب صافي منها عدم اخبار والدته بأنه تم إلقاء القبض عليه.

سما تذهب لسلطان ليتنازل عن قضيته ضد صافي

يذهب محامي صافي إلى سلطان من أجل أن يطلب منه سحب البلاغ المقدم ضد صافي مقابل أن يحصل على أي تعويض يريده، لكنه يرفض هذا، وتلتقي سما بسلطان وتطلب منه سحب البلاغ فيوافق ويطلب منها أن تقوم بتنظيف منزله مقابل ذلك، "رسمية" كارمن لبس ترفض هذه الفكرة وتطلب من سما عدم تنفيذ هذا الشرط لكون ذلك سوف يغضب صافي، لكن سما تصمم على ذلك وتطلب منها عدم اخباره، وتذهب سما في النهاية لسلطان.